Nuit d'Halloween, Toussaint, justice, Java et météo

Nuit d'Halloween : jets de projectile, ports d'arme et incendies en secteur police

La nuit d'Halloween a été courte pour les forces de l'ordre. En secteur police, les agents ont procédé à 16 interpellations, notamment pour port d'arme. Plusieurs incendies ont aussi été signalés au cours de cette nuit du jeudi 31 octobre au 1er novembre 2024, ainsi que des attroupements armés. Des jets de projectiles sur les policiers et leurs véhicules sont aussi survenus dans plusieurs communes.

La Toussaint et la commémoration des défunts : un lien indéfectible

En ce vendredi 1er novembre 2024, jour de la Toussaint, l'heure est au recueillement pour bon nombre de Réunionnais.e.s. Cette fête chrétienne, originaire du IVe siècle, a été instituée pour honorer ceux qui ont mené une vie exemplaire dans la foi. Aujourd'hui, la Toussaint se veut être un jour de commémoration de tous les défunts. C'est pourquoi en ce jour férié, la population se rend dans les différents cimetières de l'île les bras chargés de fleurs multicolores, pour commémorer leurs proches disparus. Que cela soit pour des questions religieuses ou d'habitudes.

250 millions d'euros de plus alloués à la justice qui reste "une priorité", selon Migaud

Didier Migaud s'est félicité jeudi d'avoir obtenu 250 millions d'euros supplémentaires dans le budget 2025, revenant en partie sur le coup de rabot de 500 millions du projet initial, preuve selon le garde des Sceaux que la Justice reste "une priorité" pour le gouvernement Barnier.

À Java, 150 ans plus tard, le mystère Rimbaud reste entier

Collines verdoyantes couvertes de caféiers et bananiers, bougainvilliers en fleurs: à l'été 1876, Arthur Rimbaud, engagé dans l'armée néerlandaise, arrive à Salatiga, sur l'île indonésienne de Java, avant de déserter au bout de deux semaines, une fuite encore nimbée de mystère 150 ans plus tard.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée bien ensoleillée

Matante Rosina va aller rendre hommage à ses défunts ce vendredi 1er novembre 2024. Elle n'oubliera pas sa capeline car elle a vu que la journée sera bien ensoleillée. Il y aura toutefois un petit vent pour rafraichir un peu les températures. Et que dit le temps chez vous ?