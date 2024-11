Cannes, cybersécurité, États-Unis, "Climate Show" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 5 novembre 2024 : - Filière cannes : 2024 sera la pire campagne sucrière de l'histoire - Cyber Réunion : une marque pour faire face aux attaques - Harris ou Trump, l'Amérique à l'heure d'un choix historique - "The Climate Show" : un spectacle immersif au cœur de l'urgence climatique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée clémente et très peu d'air à l'horizon

Filière cannes : 2024 sera la pire campagne sucrière de l'histoire

La filière canne-sucre reste encore et toujours la première industrie agro-alimentaire de l’île. Néanmoins, chaque année, la même épée de Damoclès est brandie au-dessus de la tête des planteurs. Alors que la récolte touche à sa fin, les chiffres sont alarmants. Avec moins de 1,3 million de tonnes ramassées, 2024 est, selon les planteurs, la pire campagne de l'histoire...

Cyber Réunion : une marque pour faire face aux attaques

La montée en puissance des cyberattaques dans le monde et dans les territoires ultramarins a conduit La Réunion à lancer “Cyber Réunion”, une marque dédiée à la cybersécurité. Soutenue par l’État et la Région, cette initiative vise à accompagner les acteurs locaux dans leur lutte contre les menaces numériques croissantes.

Harris ou Trump, l'Amérique à l'heure d'un choix historique

Ce sont les dernières heures d'une campagne haletante pour la Maison Blanche: Kamala Harris et Donald Trump sont sur scène pour leurs ultimes meetings électoraux, à la veille d'un vote aux enjeux cruciaux pour les Etats-Unis et le reste du monde.

"The Climate Show" : un spectacle immersif au cœur de l'urgence climatique

À compter de ce mercredi 6 novembre et jusqu'au vendredi 8 novembre 2024, la ville de Saint-Denis annonce le passage par La Réunion de "The Climate Show" organisé par l’Union européenne et la Commission de l’océan Indien. Cet évènement sera un moment de rencontre avec des questions, des séquences vidéo et des interactions où le public est invité à penser aux impacts du changement climatique et sur les solutions envisageables.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée clémente et très peu d'air à l'horizon

Après des averses dans la nuit, Matante Rosina se réveille sous un ciel clément ce mardi 5 novembre 2024. C'est habillée de sa plus belle capeline et dans les mains son éventail qu'elle passera la journée. Seul un modeste alizé viendra souffler sur les plages du sud-est au nord-est, tendant de rafraîchir la masse d'air sèche.