Bheki, expédition, bébés tortues, EDF et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 19 novembre 2024 : - Le cyclone Bheki continue de s'affaiblir, de la pluie attendue dès mercredi - De La Réunion à l'île Saint-Paul dans les TAAF, deux frères sur les traces de leur ancêtre - Saint-Leu : cinq bébés tortues prennent le large - Centrale EDF du Port : les salariés en grève à partir de 22h, pas d'impact prévu (pour le moment) sur le réseau - La pa Météo France i di, sé zot i di - Il y a le soleil, le vent et Bheki

Le cyclone Bheki continue de s'affaiblir, de la pluie attendue dès mercredi

À 4h ce mardi 19 novembre 2024, le cyclone Bheki se situait à 1.295 km à l'est-nord-est de La Réunion. Le système continue de s'affaiblir et "vit ses derniers instants au stade de cyclone" indique Météo France. Il devrait passer au plus de notre île dans la journée de jeudi potentiellement au stade de tempête. Une dégradation des conditions météo est attendue dès mercredi soir, précise Météo France

De La Réunion à l'île Saint-Paul dans les TAAF, deux frères sur les traces de leur ancêtre

Ce mardi 19 novembre 2024, à 13h30 pile, deux frères, Matthias - vivant à La Réunion -, et Barthélémy Lambert vont embarquer à bord du Marion Dufresne. Le rêve des deux frères est de déposer une plaque sur l'île interdite d'accès de Saint-Paul (Terres australes et antarctiques françaises - TAAF) pour rendre hommage à leur arrière-arrière-grand-père l'amiral Ernest Mouchez. En 1874 il avait mené une expédition sur ce rocher volcanique de 8km2 situé à 3.000 km de La Réunion

Saint-Leu : cinq bébés tortues prennent le large

Cinq bébés tortues ont pris le large ce lundi 18 novembre 2024. Après leur naissance en captivité dans le centre de soin de Kélonia, à Saint-Leu, les tortillons ont été relâchés en mer en début de soirée

Centrale EDF du Port : les salariés en grève pas d'impact prévu (pour le moment) sur le réseau



Les salariés d'EDF Production électricité insulaire (PEI) à la centrale thermique du Port seront en grève à partir de ce lundi 18 novembre 2024, à 22h. Le préavis avait été déposé le 7 novembre dernier. Depuis, les syndicats et la direction étaient en négociation pour répondre aux revendications des salariés. Sans succès. Pour l'heure, il n'y a pas d'impact prévu sur le réseau. Mais tout dépendra de la durée de cette grève illimitée

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il y a le soleil, le vent et Bheki

Matante Rosina a bien regardé au fond de sa tasse de café ce matin du mardi 19 novembre 2024 et elle aperçoit le cyclone Bheki. Il se rapproche doucement des Mascareignes. Pour elle, le temps va encore rester sec et ensoleillé mais elle espère bientôt de la pluie. Le vent s'est un peu renforcé du côté de Saint-Pierre et de Saint-André. Dans la nuit prochaine, Matante Rosina pense que le temps va changer avec l'arrivée de gros nuages.