Saint-Leu : cinq bébés tortues prennent le large

Cinq bébés tortues ont pris le large ce lundi 18 novembre 2024. Après leur naissance en captivité dans le centre de soin de Kélonia, à Saint-Leu, les tortillons ont été relâchés en mer en début de soirée (Photos sly/www.imazpress.com)

Ces tortues vertes ont fait le grand saut ce lundi soir. Nées en captivités, sur une plage artificielle créée par les équipes de Kélonia, elles sont désormais assez robustes pour tenter leur chance dans leur habitat naturel. Regardez :

"Elles sont nées la semaine dernière, mais on n'a pas pu les relâcher avant parce qu'elles avaient encore la cicatrice du cordon ombilical", explique Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia.

- L'espoir qu'elles reviennent pondre à La Réunion -

"On les a gardées à l'humidité, dans l'obscurité pour pas qu'elles ne perdent trop d'énergie, et on les a relâchées sur cette plage pour qu'elles s'impregnent des conditions", détaille le directeur de Kélonia.

"Ces conditions mémorisées leur serviront dans 15 à 30 ans, quand elles seront en âge de pondre, elle pourront savoir sur quelle plage le faire. On espère qu'elles viendront le faire sur une plage de Saint-Leu", dit-il.

Entre 200 et 300 tortues vertes naissent en moyenne à La Réunion chaque année. Ces tortillons sont cependant les premiers de l'année à naître sur la plage de Kélonia. Ecoutez :

Une occasion aussi de sensibiliser à la préservation de cette espèce, alors que les accidents en mer se sont multipliés ces dernières années.

