Taxis, Syrie, Summit 2024, contrôles routiers et météo

Saint-Denis : en colère, les taxiteurs et les ambulanciers de La Réunion sont rassemblés avec leurs véhicules devant la CGSS

Les taxiteurs conventionnés pour le transport sanitaire et les ambulanciers de La Réunion sont mobilisés ce lundi 9 décembre 2024 devant les locaux de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) à Saint-Denis. Les professionnels de l'île répondent à un appel national contre la baisse prévue des tarifs du transports sanitaire

Bachar al-Assad chassé du pouvoir, la Syrie tourne une page de son histoire

Le président Bachar al-Assad a fui la Syrie, chassé par une offensive spectaculaire des rebelles islamistes, un tournant de l'histoire qui a mis fin dimanche à un demi-siècle de règne sans partage de son clan familial.

Sommet économique à Madagascar : une résolution adoptée, des actions concrètes attendues

Antananarivo a accueilli, du 5 au 7 décembre 2024, le CEO Summit, un sommet réunissant plus de 375 décideurs économiques et institutionnels venus de toute l’indianocéanie. Placée sous le marrainage de la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, cette première édition a débouché sur une résolution visant à structurer une coopération économique durable entre les territoires de la région.

Saint-Gilles : 37 automobilistes contrôlés alcoolisés et sous stupéfiants, leurs véhicules saisis

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 07 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 06 au 08 décembre 2024, permettant de relever 45 infractions dont 07 délits. Côté gendarmerie, 127 infractions ont été relevées et 26 permis retirés. Ce dimanche, sur le secteur de Saint-Gilles les Bains, 33 automobilistes ont été contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique et 4 sous l'emprise de stupéfiants. 11 véhicules ont été mis en fourrière.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une semaine qui débute sous le soleil

Ce lundi 9 décembre 2024, Matante Rosina vous conseille de prendre votre parapluie si vous allez du côté de Sainte-Rose ce matin mais la pluie va vite disparaitre pour laisser de belles éclaircies. Ailleurs, pour elle, c'est un temps ensoleillé qui domine. Les nuages s'invitent dans l'intérieur de l'île et viendraient couvrir dans l'après-midi les littoraux nord et ouest.