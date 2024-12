Baisse (prévue) des tarifs du transport sanitaire : les ambulanciers et taxiteurs de La Réunion sont en colère

Les taxiteurs conventionnés pour le transport sanitaire et les ambulanciers de La Réunion sont mobilisés ce lundi 9 décembre 2024 devant les locaux de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) à Saint-Denis. Les professionnels de l'île répondent à un appel national contre la baisse prévue des tarifs du transports sanitaire (Photo : www.imazpress.com)

En France, la prise en charge des trajets des malades coûte 6,8 milliards d’euros à la Sécu, selon le ministère de la Santé.

Pour boucher le trou de la Sécu, l'exécutif a donc décidé de tabler sur une économie d’au moins 300 millions d’euros dans les transports sanitaires entre 2025 et 2027 - dont 150 millions pour les taxis. Et ce en partie grâce à une baisse des tarifs conventionnés.

Même si le gouvernement est tombé, "il y a un article qui encadre la possibilité pour l'Uncam (Union nationale des caisses d’assurances maladie)d'établir une convention en pouvant intervenir sur un taux de remise plus important", explique Grégory Trépot, président de la fédération régionale des taxis de La Réunion.

- Les taxis manifestent contre la baisse prévue des tarifs du transport médical -

La grève illimitée annoncée par les taxiteurs, prévoit ce lundi "une manifestation sur nos routes réunionnaises pour s'acheminer vers la Caisse de sécurité sociale de La Réunion", notent les fédérations régionales des taxis.

Plus de 200 taxis - venus de l'ouest, du sud et de l'est - se rassemblement devant les locaux de la CGSS.

"L'ensemble de la fédération se mobilise face à la dernière proposition de l'Uncam sur la convention pour le transport sanitaire", indique Grégory Tréport.

Il explique que durant l'année, "il y a eu des négociations, des propositions de la part des artisans qui n'ont abouti à rien". "Nous avons le sentiment qu'ils (l'État et la Sécu) ont joué la montre pour faire des propositions au pied du mur."

Un mouvement qui "va affecter les centres de soins et la patientèle", précise Grégory Tréport. "Le patient n'est pas la cible, ni la population réunionnaise. Aujourd'hui l'objectif est clairement d'atteindre une négociation plus ouverte auprès de l'État car nous précariser, c'est précariser la patientèle."

"Ce n'est pas sur nous que l'État fera des économies", prévient Hugues Atchy, président de la fédération régionale des taxis indépendants.

Dans la matinée, "les transporteurs et leurs taxis seront devant les locaux de la CGSS à Saint-Denis", précise Hugues Atchy. Les grévistes demandent un entretien auprès de la direction de l'Uncam de La Réunion.

La mobilisation durera sur l'ensemble de la journée et ce jusqu'au soir afin d'attendre les retours des fédérations au niveau national afin de savoir quelle suite sera donnée à ce mouvement.

- Baisse des tarifs de l’assurance maladie : la crainte des taxis n'être plus rentable -

À La Réunion, le transport sanitaire représente une part de marché très importants des taxis. "Nous sommes aujourd'hui plus de 500 taxis conventionnés à La Réunion", précise Hugues Atchy.

Pour certains entrepreneurs de l'île, baisser les tarifs reviendrait à mettre la clé sous la porte.

"Ce que propose l'Uncam c'est de demander aux entreprises de taxi de travailler à moins 45% du tarif préfectoral", explique Grégory Tréport.

C'est "impossible, surtout quand on connaît le contexte économique des entreprises françaises et là on nous demande de ne pas être rentable alors que l'on fait des efforts depuis plus de 15 ans et que l'on octroyait déjà une remise entre 15 et 20% à la sécurité sociale".

D'autant que "travailler sous le seuil de rentabilité c'est interdit".

À La Réunion, la fédération régionale des artisans taxi estime qu'entre "2008 et 2024 nous avons permis de faire une économie à l'État de près de 105 millions d'euros".

- Derrière la manifestation des taxis, la crise du transport médical -

Sur l'île, "avec un territoire restreint et une population dense, il y a une demande forte dans tous les types de soin (dialyse, oncologie, soins cardiovasculaires…)", indique Grégory Tréport.

La Réunion nécessite donc d'avoir de nombreux transports sanitaires. Si la fédération "comprend que cela génère des frais pour la Sécurité sociale, il faut comprendre que les taxis répondent à une demande sur prescription médicale".

"Si le patient n'a pas besoin de transport sanitaire, le taxi ne roule pas. Il n'invente pas ses courses", lance le président de la fédération.

Parmi les propositions faites par la fédération des artisans taxi au niveau national, "c'est de faire un effort sur les trajets longs, tout en demandant à être compensé sur les trajets courts", indique-t-il.

Des taxis accompagnés par un collectif d'ambulanciers. Des professionnels qui eux aussi se trouvent en difficulté.

"On rencontre beaucoup de problèmes, surtout sur les prescriptions médicales", explique Émile Étheve, des ambulances du même nom. "La Sécu ne veut plus des prescriptions au jour le jour. Si demain nous devons emmener un patient faire une consultation et qu'il n'a pas le bon, on ne peut pas le prendre en charge", explique l'ambulancier.

"Il faut à un moment que les décideurs se mettent autour de la table et se posent les vraies questions et donnent de bonnes réponses."

- Pour économiser, l'État veut aussi faire du transport partagé -

Les économies souhaitées par le gouvernement inquiètent également les patients, notamment autour de la généralisation du transport partagé.

Un décret d’application du budget de la Sécurité sociale prévoit qu’un patient ne pourra désormais plus refuser le partage d’un moyen de transport sanitaire avec une autre personne, sauf si son état de santé est incompatible avec cette mesure.

En cas de refus non justifié, il devra lui-même avancer ses frais de transport et ne sera remboursé qu’a posteriori, avec un coefficient de minoration.

