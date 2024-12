Don de lait maternel, un sous-marin dans les filets et des hamsters en liberté

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre 2024, le voici. Une Américaine de 36 ans a fait don de plus de 2.000 litres de lait maternel. Un record qui a permis de nourrir près de 350.000 bébés prématurés. Des pêcheurs de flétan norvégiens ont réussi une très étonnante prise il y a un mois, capturant un sous-marin nucléaire américain. Un Airbus A320 est resté cloué cinq jours après l'évasion d'une centaine de hamsters (Photo : AFP)

- Une Américaine fait don de plus de 2.500 litres de lait maternel

Une Américaine de 36 ans a fait don de plus de 2.000 litres de lait maternel. Un record mondial qui a permis de nourrir près de 350.000 bébés prématurés, selon le centre de collecte américain.

Elle s’appelle Alyse Ogletree, elle a 36 ans et est originaire de Flower Mound au Texas (États-Unis). Cette mère de famille a donné plus de 2.500 litres de lait maternel à des associations caritatives.

"J’ai un grand cœur. Le don de lait était pour moi une façon de donner en retour. La Mothers' Milk Bank m’a dit que chaque once (mesure de poids anglo-saxonne) de lait servirait à nourrir trois bébés prématurés. Si le chiffre de trois onces est exact, j’ai aidé plus de 350.000 bébés", témoigne l’Américaine.

Big-hearted mom donates record levels of breastmilk to help over 350,000 premature babies ????️https://t.co/4uVJibAxAV — Guinness World Records (@GWR) November 6, 2024

La folle histoire d'Alyse Ogletree commence en 2010, lorsqu'elle se rend compte qu'elle produit une quantité anormalement élevée de lait après la naissance de son premier fils, Kyle.

Une infirmière de l'hôpital lui indique alors qu'elle peut faire don de son lait à des centres de collectes venant en aide aux nourrissons prématurés. Une idée qui séduit beaucoup la mère de famille, qui décide systématiquement de faire don de son lait maternel à l'issue de ses quatre grossesses.

"Je tirais mon lait toutes les 3 heures, même la nuit, pendant 15 à 30 minutes. Après avoir tiré mon lait, je le congelais jusqu'à ce que mon congélateur soit plein. Ensuite, je l'apportais à la banque de lait qui le mesurait sur une balance spéciale", a-t-elle raconté au Guiness.

- Partis pour du flétan, des pêcheurs norvégiens attrapent dans leur filet… un sous-marin nucléaire

L’équipage du Oygutt (Garçon de l’île), un bateau de pêche de 10 mètres de long, a quitté le port du village nordique de Sommaroy pour pêcher du flétan.

Mais alors que l'équipe remontait du poisson, les pêcheurs sont tombés cette fois sur le USS Virginia, un sous-marin nucléaire américain de 7.800 tonnes et 115 mètres de long. Alertés par les garde-côtes norvégiens, les pêcheurs ont assisté à l'intervention visant à libérer l'hélice du sous-marin.

L’appareil à la fine pointe de la technologie, qui avait récemment quitté la ville arctique de Tromso, s’est retrouvé accidentellement dans le filet du Oygutt, traînant le navire de pêche sur une distance de plus de trois kilomètres.

L’événement, confirmé par l’ambassade des États-Unis à Oslo, s’inscrit dans un contexte de tensions accrues avec la Russie, où les opérations de surveillance navale entre les membres de l’OTAN et la flotte russe se multiplient.

Malgré la perte d’un filet, les jeunes pêcheurs, tous dans la vingtaine, préfèrent retenir le côté anecdotique de cette aventure.

- Airbus : un A320 immobilisé à cause de l'évasion spectaculaire de 100 hamsters

Un Airbus A320 de la compagnie TAP Air Portugal est resté cloué au sol pendant cinq jours à l'aéroport de Ponta Delgada (Açores).. Non pas pour un problème moteur ou électrique, mais parce qu’une centaine de hamsters se sont échappés de leur cage.

Si la situation peut prêter à sourire, elle le fut beaucoup moins pour les bagagistes, selon RMC lorsqu’ils ont dû se mettre en chasse des 132 petits rongeurs.

This is your captain squeaking! Aircraft is grounded after over 130 hamsters in the hold manage to escape their cages https://t.co/1MJL4JGdtz — Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) November 17, 2024

Non contents de se trouver dans la soute, les hamsters se sont échappés et sont allés coloniser la cabine et la carlingue. Or, eu égard à leur petite taille, il a fallu quasiment une semaine pour tous les retrouver dans un appareil qui fait plus de 37 mètres de long et 11 mètres de haut.

TAP Portugal A321-200N de TAP Portugal de Lisboa a Ponta Delgada miércoles 13, llevaba jaulas con hamsters.

Después del aterrizaje, se vio que una de las jaulas se había dañado y se escaparon 132 hamsters.

Se capturaron todos los hamsters y se examinó el avión. pic.twitter.com/ex6nnCNE8P — Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) November 17, 2024

La situation est d’autant plus dommageable pour TAP Air Portugal que cette cage, à destination d’une animalerie, avait été refusée dans un autre vol en raison de son état.

La compagnie, ainsi que les équipes de sécurité dans les aéroports, y réfléchiront à deux fois désormais avant d’autoriser une telle cargaison.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com