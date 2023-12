20 désanm larivé : toute La Réunion fête la liberté

À Saint-Paul, plusieurs plateaux sportifs accueillent les célébrations de ce 20 décembre. Et la musique fait vibrer le stade de la Grande Fontaine où une scène et plusieurs stands ont été installés.

10:47

Cérémonie des gardiens de l'âme à Sainte-Suzanne

À l'occasion de ce mercredi 20 décembre, la première cérémonie officielle de remise des titres honorifiques des Gardiens de l'âme, de Gardien de la culture, de Zarlor et de Zarboutan nout kiltir se tien au gymnase de Bel Air à Sainte-Suzanne.

Près de 120 personnes reçoivent un prix, à l'initiative de l'association Kaiasse, pour rendre hommage aux anciens, âgés de 80 ans et plus, qui ont permis au Moring et au Maloya de traverser les générations, malgré la colonisation. Maurice Gironcel est présent sur place. Prestations et chants se succèdent. Regardez

