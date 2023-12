Sur toute l'île, on célèbre le 20 désanm

Ce mercredi 20 décembre 2023, La Réunion commémorera l'abolition de l'esclavage survenu en 1848. Comme chaque année, de nombreux événements sont organisés du nord au sud de l'île en passant par l'est, pour permettre à chacun de rendre hommage à ses ancêtres. Tour d'horizon des différentes célébrations prévues pour ce jour chargé d'histoire.

Voici quelques exemples de festivités proposées dans l'île à l'occasion de ce 20 décembre 2023.

• Saint-Benoit

La journée commencera par un hommage à l'esclave bénédictine Cécilia au cimetière de Saint-Benoît. À 14h30, place au défilé dans le centre-ville de la commune avec la participation des associations et des écoles. Sur l'esplanade du front de mer, lieu d'arrivée du défilé, un village artisanal prendra place avec des stands de dégustation de légumes et pâtisseries lontan, des ateliers créatifs ou encore une exposition d'objets lontan. Un grand kabar clôturera la journée avec les artistes Simangavole, Lo Gayar, Ti Frid, Melanz Nasyon et Madiakanou.

• Sainte Rose

Du côté de Sainte-Rose, plusieurs animations sont mises en place par la ville. À la rivière de l'est, exposition sur l'esclavage, fonnker, jeux lontan et maloya sont au programme. Une conférence sur le Code Noir sera menée par Raoul Lucas à l'espace culturel Noël Bataille suivie d'un spectacle chorégraphique. Un village 20 décembre s'installe également à la Ravine Glissante. Au programme : ron maloya, défilé carrette bœuf et kabar da kour lizine.

• Saint-André

Depuis le 10 décembre, les célébrations ont débuté dans les quartiers de Saint-André avec en point d'orgue deux grands concerts gratuits prévus ce lundi 18 décembre avec Danyel Waro sur la scène du stade de l'Etang à Cambuston, précédé du groupe Madiakanou et Sega'El et Lindigo ce mardi 19 décembre au stade Baby Larivière en centre-ville. Un grand feu d'artifice sera tiré en fin de ce deuxième concert.

Plus d’une quarantaine de dessins effectués par des élèves de "L’atelier des enfants" seront aussi exposés au stade de l’Etang et dans le centre-ville.

• Sainte-Suzanne

À Saint-Suzanne, les festivités sont prévues en deux temps. Le 19 décembre elles prendront place au Bocage. En début d'après-midi, une plaque commémorative en hommage aux esclaves affranchis en 1848 sera dévoilée au jardin de la mémoire. De plus, un village accueillera des métiers lontan tels que ferblantier et tailleur de pierre. Des ateliers pédagogiques autour de l'histoire de La Réunion et de l'esclavage et exposition d'objet lontan seront également au rendez-vous. En fin d'après-midi, les rues de la commune s'animeront avec un défilé de la liberté au départ de la mairie en direction du Bocage avant le Kabar du soir.

La journée du 20 décembre se déroulera elle à la marine. Défilé, village, marché des producteurs, animations musicales et spectacle de danse sont organisés.

• Saint-Denis

Dans le chef-lieu, la journée va démarrer au jardin de l'escalier Ti Kat Sou à 9h30 avec un hommage aux ancêtres. La traditionnelle cérémonie débutera par un accueil en musique de Famy Maloya et se conclura par un chant interprété par Nathalie Natiembé.

À 17h, le grand défilé sera de retour en centre-ville. Départ prévu au jardin de l'État en direction du Barachois en suivant la rue de Paris.

Le soir, place à la musique avec plusieurs concerts sur le front de mer. Sur la scène, le spectacle Rasine en flèr où maloya et hip-hop se rencontre ou encore les artistes Madiakanou, Boogz Brown et Votia. Enfin, sur la jetée près des canons du Barachois, un ron maloya.

• Le Port

La ville du Port est en fête depuis le début du mois de décembre. Pour le 20 décembre, les festivités se poursuivent avec des animations et des concerts de quartiers.

Pour l'occasion, un village lontan était organisé ce samedi 16 décembre au Parc Boisé ainsi qu'un défilé et un pique-nique partage.

• Saint-Paul

Célébrations dès ce dimanche 17 décembre du côté de Saint-Paul. De 9h à 00h, le plateau noir sportif du Guillaume accueille stands de dégustation gâteaux, fruits et légumes lontan, atelier floral et recyclage. Au plateau Chastanier à Saint-Gilles-les-Hauts, dégustation de riz chauffé et produits lontan, stands d'artisanat et de couture mais aussi prestations artistiques.

Mardi 19 décembre, c'est le Stade de la Grande Fontaine qui s'animera avec un village créole. Dégustations, ateliers de fabrication artisanales, danse maloya, tressage et balade en charrette bœuf seront au programme avant le défilé en fin de journée. Sur l'esplanade de Boucan Canot, la ville et les associations mettent en place des stands de jeux lontan, des dégustations ou encore une démonstration de moring. À partir de 16h, la scène sera ouverte aux associations périscolaires avant les concerts de plus d'une dizaine d'artistes.

Pour le jour J, rendez-vous au plateau noir sportif et gymnase Jules Solesse. Dès 9h30, top départ du défilé avant les dégustations et le concours du plus gros mangeur de boudin.

Six jeunes DJ seront présents pour une party mix maloya. Course goni, course la roue et initiation tambouriers sont aussi organisées ainsi qu'un spectacle dans le gymnase en début d'après-midi.

• Saint-Leu

Le 20 décembre sera célébré également à Piton Saint-Leu. Exposition d’instruments lontan, tressage de coco, jeux pour marmailles, défilé et kabar sont prévus sur la place du Foirail de 13h à 23h.

Le groupe Ziskakan (Officiel) clôturera la journée avec un concert live et gratuit avant un maloya a terre avec le public.

La veille, le musée Stella Matutina accueillera une marche aux flambeaux, des prestations de tambours sacrés et les concerts d'Isabelle Testa et Zanmari Baré.

• Saint-Pierre

Pour le 20 décembre, un hommage à Madiba, le grand leader sud-africain qui a lutté contre l’apartheid, sera rendu à la Ravine Blanche de Saint-Pierre dès 9h. L'hommage sera réalisé par les élèves de l’école municipale de musique.

Expositions, animations, découvertes gustatives et dann ron village sont aussi programmés. René Paul Elleliara, Mangalor et Simangavole prendront la scène à 20h.

D'autres évènements, festivités du 20 décembre ont lieu dans d'autres communes. Cette liste reste exhaustive.

Bon 20 désamn zot tout !

