217 600 élèves réunionnais attendus pour la rentrée scolaire 2023-2024

217 600 élèves sont attendus pour la rentrée scolaire 2023-2024 ce jeudi 17 août, dont 112 720 élèves du premier degré et 99 970 élèves du second degré. Une rentrée qui sera marquée par la visite du nouveau ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal (Photo photo rb/www.imazpress.com)

Ce sont 41 020 écoliers de maternelle, 70 280 d'élémentaire et 1 270 en ULIS, ainsi que 58 600 collégiens, 25 490 lycéens, 15 880 lycéens professionnels (dont 1 420 en ULIS collège, lycée et LP) et 4 900 étudiants en post-bac de lycée qui sont attendus pour cette rentrée, dans les 654 établissements scolaires de La Réunion.

Les 22 917 agents de l’Education nationale, dont 17 980 enseignants, feront aussi leur rentrée.

Lire aussi : Visite de Gabriel Attal : nord, sud, est, ouest... une rentrée au pas de charge pour le nouveau ministre

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com