Visite de Gabriel Attal : nord, sud, est, ouest... une rentrée au pas de charge pour le nouveau ministre

Ce mercredi 16 août 2023, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal foulera le sol de La Réunion. Un tout nouveau ministre pour la première rentrée des classes de l'année scolaire 2023-2024. Sa visite éclair est prévue sur deux jours. Il sera par ailleurs accompagné par Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national Universel (SNU).

Au programme de la visite de Gabriel Attal, rentrée scolaire et rencontres avec les présidents des collectivités. Mais surtout, l'installation du nouveau recteur de La Réunion, Pierre-François Mourier, qui remplace Chantal Manès-Bonnisseau, parti à la retraite après trois années à la tête de l'Académie.

Dès son arrivée ce mercredi 16 août, le ministre de l'Éducation nationale se rendra au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis.

Dans la journée, il installera officiellement le nouveau recteur de La Réunion. Il devrait également s'entretenir avec Cyrille Melchior et Huguette Bello, avant de se rendre dans le sud.

Le lendemain – jour de rentrée scolaire pour les marmailles de l'île - , Gabriel Attal sera aux côtés des élèves du collège Bourbon à Saint-Denis, puis se rendra dans l'ouest et au Port notamment.

- L'éducation, un vaste chantier -

Au cours de cette visite qui durera deux jours, de nombreux dossiers attendent Gabriel Attal

Au premier rang desquels, l’illettrisme et le décrochage scolaire. Dans notre département, plus de 100.000 Réunionnais ne savent malheureusement ni lire ni écrire. Afin d’éviter aux enfants d’être frappés par ce fléau, que l’illettrisme a été qualifié de priorité nationale. L’Éducation nationale est le pilier en matière de prévention des difficultés de lecture et d’écriture. Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place comme l’apprentissage du vocabulaire et de la lecture dès l’entrée au CP, grâce à de la phonologie et la découverte du principe alphabétique.

Les syndicats attendent également au tournant le nouveau ministre de l’Education nationale, alors que la profession est en pénurie d’enseignants.

De plus, la problématique de l'affectation des nouveaux enseignants réunionnais dans les académies de l'Hexagone se pose encore cette année. Et ce, alors que des postes vacants existent dans l'île et que l'éloignement de La Réunion pèse sur les familles des professeurs mutés. "Ces jeunes réunionnais formés doivent avoir le choix de rester ici", a récemment déclaré Huguette Bello, la présidente de Région.

Autre chantier à venir, le baccalauréat et Parcoursup. "On va continuer d'améliorer Parcoursup, pour que les familles et les élèves n'aient pas le sentiment d'être derrière une machine", avait lancé Emmanuel Macron. En plus de la plateforme Parcoursup, Emmanuel Macron a eu une idée, "apporter des changements" au nouveau bac mis en place par Jean-Michel Blanquer.

- Un ministre à l'écoute ?... à voir -

Si Gabriel Attal arrive ce mercredi à La Réunion, il est particulièrement attendu par les syndicalistes. Des syndicats pas forcément conquis par ce nouveau ministre de l'Éducation nationale.

"La nomination de Gabriel Attal est une mauvaise nouvelle pour le monde de l'éducation", confie Éric Annonier de Sud'Education. "Attal est reconnu pour ses talents de communicant et il va s'efforcer de poursuivre la destruction du service public de l'éducation en accélérant la contractualisation du métier d'enseignant."

Gabriel Attal qui, lui, a déclaré, "avant la rentrée, je vais prendre deux décrets importants", en évoquant le harcèlement scolaire. "Le premier permettra le changement d’école d'un élève responsable de harcèlement plutôt que d’imposer ce changement à celui qui en est victime". Cette mesure, déjà évoquée par son prédécesseur Pap Ndiaye est, selon M. Attal, "très attendu(e) par les familles" et "une mesure de justice".

"Ensuite, je donnerai la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un élève à l’origine de cyberharcèlement à l’endroit d’un élève d’un autre établissement, ce qui n’est pas possible aujourd’hui", a poursuivi le ministre.

Comme il l'avait fait juste après sa nomination, Gabriel Attal dit vouloir "le retour d’un plein respect de l’autorité dans l’école de la République".

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale est donc particulièrement attendu à La Réunion par le corps professoral. Espérons que le membre du gouvernement saura répondre à leurs attentes.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com