Accident sur l'ancienne route du littoral : un scootériste a perdu la vie cette nuit

Dans la nuit de ce dimanche 10 mars au lundi 11 mars, un accident mortel a eu lieu sur l'ancienne route du littoral - qui n'est plus accessible à la circulation. Lors d'une possible perte de contrôle entre le Gouffre et les potences, le pilote d'un scooter est décédé (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À La Réunion, depuis le début de l'année, sept personnes ont perdu la vie sur la route.

