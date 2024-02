Dangers sur la route : déjà six morts (de trop) en 2024

Le mois de février vient à peine de commencer n'est que déjà les routes de La Réunion ont tué. Tuées deux personnes, deux femmes, toutes deux passagères de véhicules victimes de chocs frontaux. La première – âgée de 80 ans - est décédée le jeudi 4 janvier à Plateau-Caillou (Saint-Paul). La seconde – âgée de plus de 90 ans - est décédée dans un accident à Saint-Pierre ce dimanche. Le troisième décès comptabilisé pour janvier est celui d'un homme de 65 ans dont le véhicule a fait plusieurs tonneaux au Port. Dernier en date, un choc frontal qui a été fatal à un cycliste de 31 ans à Saint-Paul ce mardi 6 février. Aux quatre tués lors d'accidents routiers, s'ajoutent les deux personnes emportées dans leur véhicule lors de l'épisode de fortes pluies dans le sud. Inattention des conducteurs, vigilance "en sommeil"… la période du début d'année est-elle propice aux accidents ? Pour les forces de l'ordre, comme les pilotes, ce n'est pas la "détente" qui est mise en cause, mais comme toujours la vitesse et l'alcool (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Pour Guillaume Martinol, pilote instructeur et membre de l'Association de sécurité routière de La Réunion (Asser), "il n'y a pas de question d'être plus détendu, mais plutôt le fait que les gens circulent plus". "Plus de déplacements, plus de risques d'accidents", ajoute-t-il.

Chaque jour, ce sont entre 60.000 et 107.000 véhicules qui circulent sur les axes routiers qui mènent à Saint-Denis et entre 60.000 et 70.000 véhicules vers Saint-Pierre.

- Plus de voitures… mais moins de "bons conducteurs" -

Mais selon le pilote instructeur, là où ça pêche, c'est que ces automobilistes en nombre sur les routes réunionnaises "manquent cruellement de formation au volant".

"On dit aux conducteurs de ne pas boire, ne pas rouler vite, ne pas dépasser n'importe quand mais on ne leur apprend pas à gérer des situations d'urgence alors qu'on leur met dans les mains des véhicules de plus en plus puissants."

"Or si on menait des audits sur la conduite, cela réduirait énormément le nombre d'accidents", note Guillaume Martinol.

Des audits qui, selon le pilote instructeur, permettraient aux conducteurs de se rendre compte de la sécurité au volant, de connaître les gestes de base en cas d'évitement d'urgence, de freinage d'urgence.

"Quand on est installé dans une habitude que l'on a au volant et que personne ne nous corrige, on continue."

S'ajoutent à cela des conducteurs qui estiment "savoir rouler". "Il faut enlever l'égo des gens. Des personnes qui disent 'on conduit bien car cela fait des années qu'on a le permis'. Mais justement, 40 ans de permis, ce sont 40 années d'habitudes qu'on ne change pas, même si elles ne sont pas bonnes."

"Il faut mettre les personnes face à la réalité" insiste Guillaume Martinol.

"On passe le permis, on apprend à déplacer une voiture mais on n'apprend pas le mode d'emploi du véhicule", souligne le pilote.

Selon ce dernier, "il faut faire de la prévention et on va bosser dur pour cela".

- À peine quelques semaines en 2024 et déjà quatre morts de trop -

Quoi qu'il en soit, deux femmes sont mortes en ce début d'année. Si le manque de formation des automobilistes peut être pointé du doigt, "les causes des accidents sont toujours les mêmes : l'alcool et la vitesse", déplore le Major Noël Gachon, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière du Sud-Océan-Indien.

Depuis le début de l'année, en zone gendarmerie, deux accidents corporels ont été à déplorer, dont celui qui a coûté la vie à une personne âgée le jeudi 4 janvier à Plateau-Caillou. Un choc frontal avec une voiture conduite par un jeune automobiliste. "Les causes de l'accident mortel sont la vitesse", précise le major.

"L’un des accidents mortels de ce début d’année 2024 est lié à la vitesse, pour le second l’enquête est encore en cours, mais les causes des accidents restent liées à des comportements inadaptés et dangereux de la part des automobilistes", souligne la préfecture.

Sur le secteur gendarmerie et pour la même période en 2023, on comptait cinq accidents corporels dont un ayant occasionné la mort de deux personnes le 1er janvier 2023 à Piton Sainte-Rose.

Pour le Major Noël Gachon, "il faut que les usagers prennent conscience des dangers de la vitesse, de l'alcool et des stupéfiants".

"En 2023, entre le 1er et le 8 janvier, 5 accidents étaient dus à l’alcool, 2 à la vitesse et 5 pour des motifs divers (perte de contrôle, éblouissement, ou encore inattention). Depuis le 1er janvier 2024, 3 accidents de la route sont dus principalement à une vitesse excessive, 1 à l'alcool, 2 à un défaut de priorité et 13 accidents pour d'autres motifs (inattention, changement de file intempestif, malaise au volant, usage d'un téléphone portable au volant, etc.)", note les services de l'État.

Le troisième accident mortel n'est lui pas dû au fait d'une conduite imprudente mais est lié au malaise du conducteur âgé de 65 ans.

Un autre accident mortel a également eu lieu à Saint-Paul, dans le quartier de Plateau Caillou le mardi 6 février 2024. Le drame a eu lieu entre une voiture et un cycliste. Le pilote du deux-roues, âgé de 31 ans, a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Il y est décédé des suites de ses blessures.

- Quatre personnes emportées par les eaux -

Deux autres personnes sont décédées cette année dans leur véhicule. Il s'agit de deux hommes, emportés par les eaux lors l'épisode de fortes pluies qui a touché le sud de l'îl.

Le premier est un automobiliste d'une cinquantaine d'années emporté par les eaux à Petite-Île le lundi 29 janvier 2024. Son corps a été retrouvé par les secours.

La veille, dimanche 28 janvier, un homme à bord d'un véhicule avait été emporté par les flots au niveau du radier de la rue Evariste de Parny à Saint-Louis. Le mardi 30 janvier, un corps a été découvert dans une ravine, enchevêtré dans des branchages.

À noter également que deux accidents survenus dans la nuit du samedi 20 à dimanche 21 janvier 2024 ont eu lieu. Deux accidents impliquant deux motos et un automobiliste. Si la collision n'a pas viré au drame, les deux motards percutés sur la route du littoral et traîné sur une centaine de mètres par une seule voiture sont tout de même dans un état grave.

Concernant ce dernier accident qui aurait pu être dramatique, l'enquête est en cours.

- Moins de morts mais davantage d'accidents -

En 2023, à cette date, "cinq personnes avaient déjà perdu la vie sur les routes de La Réunion. Depuis le 1er janvier 2024, ce sont six décès qui sont à déplorer", ajoutent les services de la préfecture.

Si le chiffre des décès est plus élevé que l'année passée, le nombre d'accidents est lui en très légère baisse. "Le nombre d’accidents, sur les premiers jours de l’année, a diminué de 2% avec 84 accidents en 2023 contre 82 accidents depuis le 1er janvier.

En comparaison de l'année passée, les accidents "ont également causé 107 blessés contre 110 blessés en 2023 et 30 hospitalisés contre 16 en 2023", précise la préfecture.

"L’origine des accidents de la route, en ce début de l’année comme tout au long de l’année, est donc liée majoritairement à un non-respect du Code la route (vitesse, alcool, stupéfiants, refus de priorité, dépassement dangereux, etc.). C’est pourquoi, les forces de l'ordre continuent d’être fortement mobilisées par des contrôles réguliers sur l’ensemble des axes routiers de La Réunion", souligne la préfecture.

Afin d'éviter que de tels drames ne viennent une nouvelle fois endeuiller des familles, "les contrôles des flux vont se poursuivre en ciblant particulièrement les conduites addictives et la vitesse", indique le commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière du Sud-Océan-Indien de la gendarmerie.

Si en 2023, le nombre de décès est particulièrement bas – avec 30 personnes qui ont perdu la vie – il n'y a jamais eu autant d'accidents et de blessés depuis plus de dix ans.

Pour 2024… faisons mieux, soyons prudents sur les routes.

