Vigilance fortes pluies dans le sud : des nombreuses routes inondées et des écoles fermées

Depuis ce dimanche 28 janvier 2024, le sud et le sud-est de La Réunion sont en vigilance orange fortes pluies et orages. L'est ayant été lui placé en vigilance jaune par Météo France. Et il faut dire qu'en ce dernier jour du week-end, de l'eau a coulé dans les ravines. Des ravines et des radiers qui se sont rapidement retrouvés submergés. Raison pour laquelle ce lundi 29 janvier, des écoles, collèges et lycées resteront fermées dans neuf communes du sud de l'île. Si ces établissements restent fermés, selon les prévisions de Météo France, "l'épisode de pluies intenses qui a notamment frappé le Sud et le Sud-Est du département cette nuit est désormais terminé". Des averses localement fortes peuvent occasionner des perturbations sur la circulation routière. La prudence est recommandée aux abords des ravines (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"Les précipitations les plus marquées ont eu lieu en début de soirée pour se prolonger jusque vers 2h apportant 133 mm au Tevelave, 178 mm à Pont-Mathurin, 677 mm à Grand-Galet, 324 mm à Piton-Bloc (cumul de pluie sur les 12 dernière heure à 4h locales)", précise Météo France dans son bulletin.

Mais qui dit fin de l'épisode pluvieux ne dit pas forcément que la pluie ne reviendra pas. "Au fil de la matinée, les nuages partent rapidement à l'assaut des pentes et des remparts et donnent des averses de saison dans les hauts l'après-midi sans zones privilégiées. Ces averses peuvent déborder jusqu'au littoral en fin de journée", précise Météo France.

Fortes pluies : le sud et le sud-est passent en vigilance orange, l'est en vigilance jaune

- Huit communes ont fermé leurs écoles -

Le rectorat a tenu à informer les familles et personnels, qu’en raison de la poursuite des intempéries tous les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, seront fermées ce lundi 29 janvier 2024. Et ce, dans les huit communes du sud : Cilaos, les Avirons, Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre et l'Entre-Deux.

Il n’y aura pas d’accueil périscolaire et de transports scolaires dans les communes précisées ci-dessus.

"Plusieurs écoles ont subi des inondations depuis Candice. La journée de lundi permettra au personnel déployé dans les écoles et aux services techniques de faire un état des lieux et de remettre en état les écoles mais aussi les voiries au besoin" précise la mairie de Saint-Leu.

Au Tampon, les des écoles suivantes seront fermés : école primaire Jean Albany, école primaire Petit Tampon, école élémentaire Antoine Lucas, école primaire Bérive, école primaire Charles Isautier, école primaire Ligne d’Equerre, école maternelle Terrain Fleury et collège Terrain Fleury.

Un service minimum sera assuré pour les parents impactés et la restauration scolaire est maintenue. Les établissements du second degré (collèges et lycées) du Tampon restent ouverts, à l’exception du collège Terrain Fleury.

À Saint-Pierre, en raison des conditions climatiques et des fortes pluies, l’ensemble des écoles primaires maternelles et crèches municipales sera fermé ce lundi 29 janvier.

Les transports en commun pourraient être suspendus en fonction de la situation, se renseigner auprès du service de transport.

Pour toutes ces communes, les classes reprendront à compter du mardi 30 janvier 2024.

- Des centres d'hébergement ouverts -

Certaines communes, à l'image de Saint-Joseph, ont fait le choix au vu de la situation - et alors que La Réunion a vécu le passage très pluvieux de Belal et de Candice, d'ouvrir trois centres d'hébergement : Grand Coude, Langevin, et Maison pour tous du centre-ville.

Un poste de Commandement Orsec a été mis en place en mairie. Il joignable au 0262 35 80 00 pour toutes les demandes de la population.

- L'état maximum de la vigilance crues à La Réunion est orange -

Au regard des prévisions météorologiques, des montées d'eau risquent de se poursuivre sur les bassins versants du Sud et Sud-Est de l'île.

Les cours d’eau suivants sont placés en vigilance orange crues :

- Rivière Langevin

- Rivière d’Abord

Les cours d’eau placés en vigilance jaune crues :

- Ravine Blanche

- Rivière des Remparts

- Ravine des Cabris

