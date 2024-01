Le sud et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies-orages cet après-midi

Le sud et le sud-est seront placés en vigilance jaune fortes pluies-orages l'après-midi du dimanche 28 janvier 2024. "A partir de la mi journée, les averses se renforcent le long des pentes Sud du volcan puis s'étendent aux hauteurs du Sud-Ouest et de l'Ouest en passant par Cilaos au fil de l'après-midi. Ces averses parfois soutenues pourraient prendre un caractère orageux dans les pentes Sud du Volcan" détaille Météo France. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Compte tenu du contexte humide de ces derniers jours sur le Sud et le Sud-Ouest et des sols proches de la saturation, la plus grande prudence est recommandé aux abords des ravines" prévient Météo France.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com