Aéroport : Roland Garros inaugure sa nouvelle aérogare bioclimatique

Ce vendredi 15 mars 2024, a lieu la cérémonie d'ouverture de la nouvelle aérogare arrivée de l'aéroport Roland-Garros. Une étape majeure dans le développement aéroportuaire de La Réunion qui ambitionne d'accueillir trois millions de passagers d'ici 2030. La mise en service officielle est prévue pour le 26 mars 2024 (Photo : rb/www.imazpress.com)

C'est en présence de Claire Dreyfus-Cloarec, Présidente du Conseil de Surveillance, de Guillaume Branlat, Président du Directoire, de Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, Slawomir Tokarski, représentant de la Commission européenne et Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion qu'est inaugurée cette nouvelle aérogare.

"Cette réalisation est le résultat de déterminations qui en ont fixé le fil directeur, comme accueillir toujours mieux les passagers", note Claire Dreyfus-Cloarec, présidente du Conseil de Surveillance.

"La croissance importante du trafic dans l'année qui vient de s'écouler et du tourisme nous encourage vivement dans cette détermination."

L'objectif étant également "d'offrir aux territoires une porte d'ouverture sur le monde".

Fil directeur, mais pas un long fleuve tranquille "puisqu'il a fallu convaincre le Conseil de surveillance de l'efficience de ce projet".

"Cette infrastructure bioclimatique, emblème de l'aéroport de demain, offrira une expérience inédite à leur arrivée sur l'île", poursuit Guillaume Branlat, président du Directoire.

Cet événement a été l’occasion de présenter en détail les caractéristiques de la nouvelle infrastructure et de souligner l’engagement continu de l’aéroport dans ses ambitions environnementales et d’affirmer sa position de plateforme européenne de l’océan indien.

"Avec l'ouverture de la nouvelle aérogare nous passons un cap. Cette réalisation nous oblige à être encore plus performant. D'ici 2028 nous nous engageons la quasi neutralité carbone de notre plateforme aéroportuaire", ajoute-t-il.

"Cette nouvelle arrivée est aussi une nouvelle porte sur l'avenir", souligne-t-il. "En tant que moteur économique de notre territoire et d'outil de la continuité territoriale nous nous devons être au rendez-vous des enjeux de notre île."

- 13.000 mètres carrés dédiés aux arrivés

D'une surface de 13.200 m2 dédiée aux arrivées, cette aérogare pourra accueillir jusqu'à trois millions de passagers par an à horizon 2030 (contre 2,7 millions en 2023).

Un projet d'un investissement via des fonds de l'UE, de l'État et de la Région de 65 millions d'euros, incluant un système de tri bagages neuf de 12 millions d'euros (bagages au départ et à l'arrivée).

