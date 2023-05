Filière fruits et légumes : Borne promet 10 millions d'euros, les agriculteurs restent sceptiques

Lors de son séjour à La Réunion, la Première ministre a annoncé qu'une enveloppe de 10 millions serait débloquée à destination de la filière fruits et légumes. Cependant, cette somme sera à partager entre tous les Outre-mer. La Chambre d'agriculture note par ailleurs qu'elle servira aussi à financer des projets déjà en cours, et s'inquiète du montant réel qui sera donc accordé à de nouvelles initiatives (Photo : sly/www.imazpress.com)

"On saura tirer notre épingle du jeu, mais il ne faut pas oublier que les 10 millions d'euros seront pour l'ensemble des Outre-mer" rappelle Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agricutlture. "Ca risque d'être un peu juste pour accompagner la souveraineté alimentaire" estime-t-il.



Dans un contexte où l'autosuffisance alimentaire est sur toutes les lèvres, les efforts du gouvernement à destination de l'agriculture, notamment biologique, a du mal à convaincre les agriculteurs.



Frédéric Vienne note par ailleurs que ces 10 millions d'euros "sont aussi pour financer des projets déjà en cours". "On ignore lesquels. Ma crainte c'est qu'avec ces projets déjà lancés, il ne restera plus grand-chose pour de nouveaux projets" dit-il.

- Pour une relance des dispositifs existants -



La Chambre d'agriculture appelle le gouvernement à "remettre en place les plans de relance de 2021-2022, notamment en matière d'agroéquipement". "Je pense surtout aux maraîchers et à la filière végétale qui sont très peu mécanisés. On a moins de main d'œuvre et plus de gens à nourrir, il faut miser sur des choses qui fonctionnent et investir massivement" estime le président de la chambre.Ces dernières années, 8 millions d'euros sur les 10 millions mis à disposition ont été alloués à La Réunion. "C'est une question d'engouement" avance Frédéric Vienne.

"On remettant un dispositif similaire, on permettrait aux petits maraîchers de produire plus. On l'a déjà proposé, mais on n'a pas forcément été entendus" regrette-t-il. Il appelle donc à relancer des dispositifs similaires, pour pouvoir tendre à une meilleure autonomie alimentaire.



