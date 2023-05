Élisabeth Borne : des promesses (à concrétiser), des casserolades (bien réelles) et (très) peu de contacts avec la population

Trois jours de visite à La Réunion, trois jours à la rencontre (ou pas) des habitants, trois jours où la presse locale n'a (presque) rien pu suivre et trois jours avec tout de même quelques annonces. Ce qui est certain, c'est ce que ces trois jours de visite resteront dans les annales de La Réunion… mais pas forcément pour les bonnes raisons. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Tout commença ce jeudi 11 mai 2023. Élisabeth Borne, Première ministre, pose le pied à La Réunion pour la première fois depuis son arrivée à Matignon. Premier voyage également dans les Outre-mer.

Rencontres républicaines, dépôt de gerbe et passage par Salazie, avant de s'entretenir avec Cyrille Melchior et Huguette Bello.

Le lendemain, vendredi 12 mai c'est le sud de l'île qui lui ouvre ses portes. La Première ministre visite la maison des projets, non sans être interpellées par des opposants à la réforme des retraites.

Ont suivi deux visites agricoles dans l'est, l'un dans une culture agroforestière de vanille et l'autre dans une polyculture. Élisabeth Borne terminant sa journée par le nord, avec une visite de la Maison de confiance et de protection de la gendarmerie de La Réunion.

Ultime journée pour le gouvernement, le samedi 13 mai. Une matinée qui a débuté aux aurores au Maïdo où elle est allée visiter l'observatoire atmosphérique et échanger avec les agents de l'ONF sur les thèmes de la protection contre les incendies – qui on le sait – en novembre 2021, avaient ravagé plus de 200 hectares de végétation. Autre thématique, la lutte contre les espèces invasives.

La cheffe du gouvernement s'est ensuite rendue à Saint-Leu visiter l’agence Pôle Emploi, lieu de l’expérimentation France Travail avant de s'entretenir avec les jeunes du RSMA.

Agriculture, logement, écologie, inauguration… plusieurs thèmes ont été abordés, même s'il manque deux très importants points de crispation de colère des Réunionnais : la vie chère et la réforme des retraites.

- La presse et la population méprisée -

Si cette visite restera dans les annales, c'est également son mépris envers la presse locale et les habitants que l'on retiendra.

Des habitants et des manifestants mis à l'écart dès le premier jour de la visite. Alors que les opposants à la réforme des retraites, toutes casseroles chantantes, espéraient se faire entendre, il n'en fut rien puisque la Première ministre a tout fait pour les éviter, quitte à faire un petit détour.

Des habitants également obligés de patienter gentiment sur la route pendant que la cheffe du gouvernement déambule. Des Réunionnais qui pour certains ont dû arriver en retard au travail, bloqués dans les embouteillages, tandis que Madame Borne fait Saint-Denis/Saint-Pierre en 20 minutes, sirènes hurlantes.

Une Première ministre qui se targue d'aller à la rencontre des Réunionnais, alors que La Réunion est mise sous cloche pour empêcher de déranger Matignon. Plus de 400 policiers, des gendarmes à chaque rond-points, le chef-lieu à l'arrêt, barrages routiers et utilisation de drones… Tout est fait pour éviter tout contact avec la population.

La presse locale n'est pas en reste. Alors que la presse nationale a le "privilège" de faire partie du "pool presse", les locaux sont relégués au second plan pendant la (presque) totalité de la visite. Que cela soit jeudi ou vendredi… mais pas le samedi. Pourquoi ? Tout simplement car la rédaction d'Imaz Press a décidé de mettre fin à ce mépris. Hors de question d'être traité comme cela.

Même le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, a été "oublié" par la Première ministre. Véritable oubli ou coup de com monté en douces. Ce qui est sûr, c'est qu'Élisabeth Borne s'est rendue, avec le "pool" au marché de Saint-Joseph, sans en prévenir l'hôte des lieux.

Chose assez cocasse quand on se rappelle de la phrase de Madame Borne : "Vous avez dû remarquer que j'ai eu un agenda parlementaire chargé. C'est la première fois que je peux dégager le temps suffisant." Du temps, oui, mais par pour la population et ni pour la presse locale.

- Trois jours (presque) pour rien -

Ce que l'on peut retenir de sa visite, en moins pire que le reste, ce sont les quelques annonces.

Le jeudi 11 mai, pour la première journée, Élisabeth Borne a annoncé 110 millions pour La Réunion. Dont 60 millions pour financer la moitié des projets du lycée de la mer au Port et du lycée du tourisme vert à Saint-André.

La cheffe du gouvernement a également annoncé des financements de 30 millions pour les ressources en eau dans l'est et le nord, dans le cadre du projet Meren et plus de 20 millions pour le logement social.

Élisabeth Borne qui a aussi annoncé l'aide de l'État pour l'extension de cinq Ehpad, sans pour autant avancer de chiffres.

Après avoir échangé avec les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires de l’île, la Première ministre a annoncé dix millions d’euros pour la filière fruits et légumes Outre-mer.

Pour sa dernière journée de visite, la Première ministre n'a fait aucune annonce particulière. Elle s'est rendue au Maïdo, puis au l’Observatoire de physique de l’atmosphère. Une visite de l’agence Pôle Emploi à Trois-Bassins a ensuite été organisée, où des manifestants l'attendaient. Elle a encore une fois évité la rencontre.

Après une visite du régiment du service ilitaire adapté de La Réunion (RSMA) à Saint-Pierre, Elisabeth a rencontré des volontaires du service militaire adapté et des bénéficiaires des dispositifs d’insertion pour la jeunesse.

Sur d'autres thèmes, s'il n'y a pas eu d'annonces, la cheffe du gouvernement c'est tout de même montré attentive. Concernant le logement, "on travaille sur un plan d'accélération de la construction du logement mais il y a un problème et c'est le foncier", a-t-elle déclaré.

Concernant le transport, la Première ministre a annoncé le financement d’études sur un réseau régional de transports guidés

La Première ministre a également déclaré "vouloir renforcer l'autonomie alimentaire dans les territoires d'Outre-mer et tout faire pour financer les projets de transport.

Sur le sujet de la continuité territoriale, Élisabeth Borne reconnait une situation "insuffisante. "En juin on pourra prendre des décisions par rapport aux propositions données par les territoires et la continuité territoriale fera partie des sujets."

Sur la question de la vie chère, Elisabeth Borne a rappelé l'existence du bouclier tarifaire et du BQP. "Je partage avec les élus la nécessité de s'attaquer aux causes structurelles de la vie chère, qui sera un travail de plus longue haleine" a-t-elle dit.

Mais rien de plus, notamment sur les sujets qui préoccupent la population. En même temps, la population n'attendait pas grand-chose de cette visite… et cela s'est confirmé.

