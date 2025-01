Airbags défectueux : le grand flou et une cascade de plaintes

Les recours en justice s'accumulent contre Stellantis, le groupe automobile qui a distribué à travers toute la France des voitures équipées des airbags Takata défectueux. Après les plaintes déposées par les familles des victimes, dont une famille réunionnaise, l'association de consommateurs UFC-Que choisir s'empare à son tour du sujet (Photo AFP)

Alors qu'une campagne massive de rappels de véhicules va débuter fin janvier, à La Réunion, les proches de Emmanuelle Sauger-Fite s'indignent de la lenteur de réaction de Stellantis.

Emmanuelle Sauger-Fite est décédée en 2021, au volant de sa DS 3, à la Saline. Après un coup de frein et un très léger accrochage avec une voiture, son airbag s'est violemment déclenché, la tuant sur le coup.

"Depuis quelques jours, on entend enfin parler de cette campagne de rappel sur énormément de véhicules, alors que ça fait des années que le groupe est au courant", dénonce Pierre Fite, le conjoint d'Emmanauelle.



"Le premier accident remonte à 2013", rappelle-t-il. Ce qui n'a pas empêché les constructeurs de continuer à équiper leurs véhicules avec ces airbags, jusqu'en 2019, et ce malgré les alertes lancées par des employés de l'entreprise dès 2014.



De nombreux véhicules, construits entre 1998 et 2019, ont été équipés de ces airbags pouvant occasionner des blessures graves voire mortelles au conducteur et au passager avant.



Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

- 500.000 véhicules concernés en France -

En France, environ 500.000 véhicules circuleraient toujours sur les routes malgré la dangerosité connue de ces airbags. Depuis ce 7 janvier 2025, le ministère des Transports a lancé une vaste campagne de communication pour le rappel des véhicules concernés.



Cette campagne survient deux ans après les premiers courriers envoyés aux propriétaires de ces véhicules par le groupe en Outre-mer, et près d'un an après une première campagne de rappels massifs lancée par Stellantis.

Pourquoi les Outre-mer d'abord ? Car, pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags. C'est aussi dans les territoires ultra-marins que les premiers incidents en lien avec les airbags ont été constatés en France.

D'après une enquête de France Inter, 14 personnes sont décédées dans les Outre-mer à cause de ces airbags, dont deux Réunionnaises. Une autre femme réunionnaise a été grièvement blessée par un airbag lors d'un accident pourtant peu violent

- Liste incompète -

Mais la campagne de rappel interroge. Dans un communiqué de presse publié ce lundi, le cabinet de maître Charles-Henri Coppet, avocat spécialisé en droit du dommage corporel qui accompagne dix victimes blessées et sept familles de victimes décédées, s'interroge sur le manque de transparence des marques automobiles concernées.

"Une liste de 19 marques automobiles" était disponible sur le site du ministère des Transports depuis le 9 janvier, "composée de 19 liens renvoyant aux pages « Rappels » de chaque constructeur", souligne le communiqué.

"Le 17 janvier, les informations en ligne sur le site du Ministère sont modifiées", s'interroge-t-il. "Les liens de vérification par marque sont alors proposés distinctement selon 4 «catégories» : France hexagonale, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et La Réunion", ajoute-t-il. "Selon les informations en ligne, seules 8 marques automobiles sur les 25 listées permettraient de vérifier un véhicule sur 4 départements d’outre-mer", dont 15 marques sont vérifiables sur 25 en Guadeloupe, 13 en Guyane, 11 en Martinique, et 11 marques sont vérifiables sur 25 à La Réunion.

"Cela veut-il dire que les vérifications effectuées par les automobilistes ultra-marins depuis des mois ne valent rien car les listes qui circulaient ou les liens disponibles sur les sites des constructeurs, ne concernaient que l’hexagone ou un département en particulier ?", demande maître Charles-Henri Coppet.



Une situation incompréhensible pour Pierre Fite. "La liste des véhicules concernés est incomplète. Quand on sait qu'il y a eu encore un décès fin 2024 sur un véhicule qui ne faisait pas partie de la liste de rappel, ça interroge", dit-il.



"C'est incroyable qu'aujourd'hui des milliers de véhicule soient encore en circulation. On est incapable de tous les remplacer, alors que cela fait presque dix ans qu'ils sont au courant de ces défaillances, et certains automobilistes ne sont même pas au courant du danger", s'indigne Pierre Fite.



Dans ce contexte, le cabinet d'avocat réclame la publication d’une liste des marques et modèles concernés "par l’équipement d’un airbag défectueux Takata, par les pouvoirs publics, au regard du manque de transparence et des rappels chaotiques effectués par les constructeurs".



Il demande aussi que "les constructeurs soient tenus à un décompte régulier et rendu public, qui indique le nombre de véhicules concernés, réparés, encore en circulation, mais aussi les modèles de façon précise".

- "mise en danger délibérée de la vie d’autrui" -

En parallèle, l'UFC-Que Choisir, première association de consommateurs en France, a décidé de porter plainte contre Stellantis et Citroën.

"La gestion tardive et à géométrie très variable des rappels de véhicules opérés en France par le groupe Stellantis demeure totalement incompréhensible, tout comme le manque d’initiatives efficaces de la part des pouvoirs publics pour pallier la conduite calamiteuse, par ce constructeur, de ses rappels", écrit l'association.

Elle reproche à Stellantis d'avoir "attendu mai 2023 et plusieurs décès ultra-marins pour lancer sa première campagne de rappel en outre-mer, puis encore deux accidents, dont un mortel dans les Pyrénées, pour initier, de façon totalement désorganisée, et tout aussi précipitée que sous-dimensionnée, celle engagée en métropole".

L’association de consommateurs a déposé plainte devant le procureur de Versailles pour "pratiques commerciales trompeuses", "tromperie aggravée", et "mise en danger délibérée de la vie d’autrui".

Ces initiatives, qui se multiplient, sont un bon signal pour le conjoint d'Emmanuelle Sauger-Fite. "Ce qui est sûr c'est que maintenant ça bouge. Il y a trois ans, beaucoup faisaient la sourde oreille, et accusaient les gens d'un mauvais entretien", rappelle Pierre Fite. "Ca commence à changer, mais cela aurait dû être fait il y a dix ans."



Sa plainte est, elle, en instruction depuis trois ans. "J'espère que ces nouvelles plaintes vont accélérer les choses, pour les familles et les victimes", espère-t-il.



"J'attends que les responsables soient présentés à la justice. Ca ne ramènera pas ma conjointe, mais on en a besoin. Il faut que les morts s'arrêtent, ce n'est pas normal que des familles continuent d'être endeuillées parce que les dirigeants de Stellantis n'ont pas pris leurs responsabilités", lance-t-il.

- Qui est concerné par ce rappel ? -

- Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur ce lien)

- Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).

Dès lors que les garages sont mis au courant, "on peut intervenir immédiatement chez les clients (pour une opération qui peut durer de deux heures à une demi-journée) ou alors on vient chercher le véhicule avec un remorqueur pour traiter le problème avant de restituer la voiture", précisait le Fabrice Morin, PDG de Citroën Réunion lors d'un précédent entretien.



as/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com