Alerte stocks fragiles : appel urgent aux donneurs de groupe O et B

Face à des stocks de sang particulièrement fragiles en ce mois de septembre, l'Établissement français du sang de La Réunion lance l'alerte. L'EFS lance d'ailleurs un appel aux donneurs de groupe O et B, groupes sanguins pour lesquels les dons se font rares. Or on ne cessera jamais de le rappeller, "un don peut sauver trois vies"

En septembre, rendez-vous sur les collectes "mon sang pour les autres" !

Depuis 2009 à la Réunion, les collectes Mon sang pour les autres rencontrent un franc succès. Organisées par l’Etablissement Français du Sang en partenariat avec le Rotary Club dans une ambiance conviviale, elles contribuent à répondre aux besoins des malades et à recruter de nouveaux donneurs.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.

Pour ce mois de septembre, le Rotary club se mobilise de nouveau aux côtés de l’EFS. La population réunionnaise est invitée à se mobiliser avec ou sans rendez – vous sur ces 2 collectes. Pour prendre rendez – vous : dondesang.efs.sante.fr ou au 0262 90 53 92.

- Cinéplames de Sainte-Marie - le dimanche 24 septembre de 9 heures à 15 heures.

- Gymnase Nelson Mandela à Saint-Pierre le samedi 30 septembre de 9 heures à 14 heures.

Un don de sang total ne dure que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement.

- Donner son sang pour sauver des vies -

Saviez-vous qu'il faut beaucoup de donneurs pour soigner un patient hospitalisé ?

Par exemple :

• Jusqu'à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture,

• Jusqu'à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d'une chirurgie cardiovasculaire

• Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie.

