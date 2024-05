Allaitement maternel : in gout lor blan na asé pou in batman kèr

Ce dimanche 19 mai 2024, a lieu à Saint-Denis, une marche solidaire à l'occasion de la journée mondiale du don de lait maternel. À ce rassemblement, s'ajoute une vaste campagne de sensibilisation. Une première à La Réunion. Une initiative de l'association Soeurs de Lait. Avec 1.200 prématurés par an, La Réunion est l'une des régions avec le plus fort taux de bébés nés avant terme (Photo rb/www.imazpress.com)

C'est ce mercredi 15 mai 2024 que la campagne de sensibilisation a débuté avec des affichages sur les bus du réseau Citalis. Elle s'est poursuivie le jeudi 16 mai et se poursuit ce jeudi dans des lieux accueillant les futurs et jeunes parents à Saint-Denis.

Samedi, un "Ri Sofé" a été organisé par l'association à La Terrasse de Bourbon.

Pour poursuivre cette campagne de sensibilisation, ce dimanche une marche solidaire est organisé à partir de 9 heures à Saint-Denis. Le départ est donné du square Labourdonnais pour se rendre jusqu'à la Jamaïque.

Un stand est également mis en place dans le cadre de l'événement "Dimanche Ô Barachois" de 15 heures à 19 heures à Saint-Denis.

- Un seul lactarium pour les Drom-Com -

Il faut savoir qu'il n'existe qu'un seul lactarium pour alimenter les bébés qui naissent prématurément dans les Drom-Com, celui de Marmande, situé dans le Lot-et-Garonne.

Or, ce dernier va déménager sur Bordeaux, en Gironde, en juin 2024. La production de lait maternel lyophilisé sera donc stoppée environ six mois. Un laps de temps long et durant lequel des bébés vont continuer à naître prématurément et à avoir besoin de lait, en plus du lait de leur mère.

Le lait lyophilisé réalisé au lactarium de Marmande permet d'être conservé pendant 18 mois à température ambiante, contre seulement 8 mois pour le lait congelé. Ce lait lyophilisé est utilisé par 11 établissements de santé des Drom-Com.

Pour éviter la rupture de stock sur cette période, le ministère de la Santé a donc appelé mi-février à "une nécessaire mobilisation nationale".

L'association Sœurs de lait veut lancer la première banque de lait maternel à La Réunion.

Le député Frédéric Maillot a alerté sur un risque de pénurie de lait maternel à La Réunion. L'élu attire l'attention du ministre sur le surcoût du lait lyophilisé importé, "100 grammes de lait coûtant entre 130 à 170 euros".

"Malgré ce constat, nous avons toujours pas de Lactarium à La Réunion et plus largement dans le bassin océan indien comme en Guyane et en Martinique avec un taux de natalité beaucoup plus faible" s'indigne-t-il.

- Plus de grands prématurés Outre-mer -

Ces dons de lait sont davantage nécessaires dans les territoires d’Outre-mer car ceux-ci comptent plus de naissances prématurées. Selon les données de la DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), en 2022, 1,7% des bébés vivants nés dans les DROM étaient de grands prématurés et prématurés extrêmes, contre 1,1% en France hexagonale.

Cela représente environ 650 nouveau-nés en grande ou extrême prématurité sur les 3.800 prématurés ultramarins.

À La Réunion, 1.200 bébés naissent prématuré chaque année. Le département est l'une des régions avec le plus fort taux de prématurés.

Ces prématurés ont en moyenne besoin de 18 à 20 litres de lait lors de leur hospitalisation. Sachant que les lactariums privilégient toujours dans un premier temps l’allaitement par la propre mère et ne complètent que si besoin avec les dons, toute femme qui allaite peut aider, assure l’ADLF. "Un petit biberon de 100 ml de lait par jour pendant 15 jours suffit" donc pour "permettre la vie à un autre enfant".

Il est recommandé que tous les enfants nés prématurément reçoivent du lait maternel", indique l'association Sœurs de Lait, qui ajoute que "le don de lait maternel contribue à sauver des vies".

De nombreuses études ont montré que le lait maternel jouait un rôle protecteur face aux infections et maladies, l'inflammation aussi, grâce à sa composition riche en nutriments et en anticorps.

