Après le cyclone Chido : solidarité avec Mayotte, appel à la reconstruction et au développement durable

Le PLR (Pour La Réunion) tient à exprimer sa profonde solidarité envers le peuple mahorais durement éprouvé par le passage du cyclone Chido. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes humaines tragiques, des blessures profondes et des dégâts matériels considérables, plongeant Mayotte dans une situation de crise humanitaire majeure (Photo Kwézi Télé)

Nous adressons tout notre soutien aux familles endeuillées et à toutes les victimes de ce drame. Nos pensées accompagnent également les équipes de secours, les bénévoles et les associations qui, sans relâche, œuvrent sur le terrain pour apporter une aide indispensable.

Au-delà de l’émotion suscitée par cette épreuve, ce moment doit être l’occasion de regarder vers l’avenir avec ambition. Le cyclone Chido, bien que dévastateur, met en lumière la nécessité de rebâtir un Mayotte résilient, mieux préparé aux défis climatiques, mais surtout d’investir massivement pour le développement du territoire et ses services publics.

Nous appelons à des actions concrètes, avec le soutien de l’État, pour : Moderniser les infrastructures essentielles, notamment en matière d’éducation, de santé et d’approvisionnement en eau.

Renforcer les moyens de prévention face aux catastrophes naturelles. Stimuler un développement économique durable, inclusif et adapté aux spécificités mahoraises. Nous saluons également la mobilisation remarquable des acteurs de La Réunion – associations, citoyens et institutions – qui se sont engagés à fournir des dons, des ressources et un soutien moral.

Leur solidarité démontre une fois encore la force des liens entre nos îles. Le PLR s’engage à travailler en étroite collaboration avec toutes les forces vives pour transformer ce drame en une opportunité de renaissance et de progrès pour Mayotte.

Retrouvez notre direct ici