Cyclone à Mayotte: le gouvernement français craint que le bilan humain "soit lourd"

Au moins deux morts,des dégâts "énormes", et la crainte que le bilan s’alourdisse : le cyclone tropical "exceptionnel" Chido a semé la désolation samedi à Mayotte. Le gouvernement français a refusé d'établir un premier bilan de victimes, mais a indiqué craindre que ce dernier "soit lourd". "L’entièreté de l'habitat précaire" a été détruit, a annoncé Bruno Retailleau.

Selon le ministre démissionnaire de l'Intérieur, des "risques très graves et violents sont à craindre pour les habitations et les bidonvilles". La situation "est dramatique", a-t-il déploré.

"Pour faire un bilan, (on) doit être en mesure d’aller sur le terrain, d’inspecter les gravats, l’habitat précaire qui a été complètement détruit", a estimé le ministre à la sortie d’une réunion interministérielle de crise, ajoutant qu’"il faudra sans doute des jours" pour "affiner" le bilan humain.

En matière d'infrastructure, "la tour de l'aéroport est détruite, mais la piste est praticable, on pourra donc l'emprunter avec des avions militaires". Deux Dash-8 vont être mobilisés, ainsi que trois avions "qui vont assurer le pont aérien" pour acheminer des vivres. "Le terminal portuaire semble ne pas avoir été trop affecté", a annoncé le ministre. Le Marion Dusfresne va notamment être mobilisé.

"Un hôpital de campagne sera amené dans les tous prochains jours", a-t-il ajouté.

800 personnes vont être envoyées en renfort, en cinq vagues.

- Désolation -

A Kawéni, un quartier situé sur la commune de la "capitale" mahoraise Mamoudzou, "tout a été emporté, tout a été rasé", s’est désolée auprès de l’AFP Mounira, une habitante du plus grand bidonville français, dont la maison a été détruite.





Deux personnes sont décédées dans le secteur de Petite-Terre, la petite île de l’archipel où se situe l’aéroport de Pamandzi, à l’est de Mamoudzou, a appris l’AFP de source sécuritaire.



Fermé jusqu’à nouvel ordre, l’aéroport, où des rafales ont atteint 226 km/h selon Météo-France, a "subi de gros dégâts, notamment la tour de contrôle", a indiqué sur X le ministre démissionnaire des Transports François Durovray.





"Le trafic sera dans un premier temps rétabli avec des avions militaires de secours. Des navires sont engagés pour assurer le ravitaillement", a-t-il ajouté.



La ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a indiqué sur le même réseau social que "le système de santé est gravement touché et l’accès aux soins fortement dégradé", ajoutant que "le centre hospitalier de Mayotte a subi d’importants dégâts matériels".

Alors que plus de 15.000 foyers sont privés d’électricité, d’après la ministre de la Transition écologique démissionnaire Agnès Pannier-Runacher, le ministère de l’Industrie signale des "problèmes de communication" qui limitent drastiquement les appels d’urgence.



Le Secours populaire a de son côté lancé un appel aux dons pour venir en aide à Mayotte, où plus de trois quarts des quelque 320.000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté national.



Un avion A400M a décolé samedi soir de l'Hexagone avec du fret humanitaire et des moyens de sécurité civile, accompagnés d’une frégate et d’un hélicoptère.



"Beaucoup d’entre nous avons tout perdu", a déploré le préfet du 101e département français, François-Xavier Bieuville, faisant état du "cyclone le plus violent et destructeur que nous ayons connu depuis 1934".



Selon les explications à l’AFP de François Gourand, prévisionniste à Météo-France, le cyclone Chido est « exceptionnel » car il a directement frappé l’archipel, tandis que sa puissance a été dopée par des eaux particulièrement chaudes dans l’océan Indien liées au changement climatique.



La situation fait craindre de sévères difficultés d’approvisionnement en eau dans un archipel déjà soumis à des coupures d’eau.

- Des secours déjà sur place -

Quelque 1.600 policiers et gendarmes sont déployés à Mayotte, selon l’entourage du ministre démissionnaire de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qui a demandé au préfet de Mayotte une "mobilisation maximale" des forces de l’ordre pour porter secours à la population et "prévenir d’éventuels pillages".



Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général d’armée Pierre Schill, a fait état sur X de "plus de 70 sapeurs-sauveteurs" déployés samedi à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido. "Nos légionnaires du 5e régiment étranger basés sur l’île de Mayotte peuvent aussi intervenir", a-t-il ajouté.



Une quarantaine de sapeurs-pompiers de La Réunion avaient été prépositionnés sur place. Avec les 70 sapeurs-sauveteurs militaires, ils ont commencé à réaliser de premières missions après que le niveau d’alerte du cyclone a été rabaissé de violet à rouge, a déclaré à l’AFP le colonel Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile.



Ces personnels sont actuellement en reconnaissance pour déterminer s’il y a eu des morts ou des blessés graves, mais aussi pour "regarder l’accessibilité", afin de déterminer comment faire ensuite pour "déblayer, accéder, ouvrir des voies et des zones", a-t-il poursuivi.

- Des renforts à venir -

Bruno Retailleau a annoncé un nouvel envoi dimanche de 140 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers.



"Etant donné l’ampleur du sinistre et les impacts potentiels en fonction des bilans et des différents éléments qui vont remonter dans les prochaines heures, là, il pourrait y avoir des effectifs supplémentaires et des moyens spécialisés qui seraient envoyés dans les prochains jours", a acquiescé le colonel Jouassard.



"Ça va évidemment dépendre du retour terrain qu’on va avoir".



Un avion gros porteur A-400M de l’armée ne devait pas décoller avant 20 heures de Paris, a-t-on appris auprès de l’état-major des armées.



A son bord, « du matériel pour faire de la génération électrique, ce genre de choses de première nécessité », a expliqué à l’AFP son porte-parole, le colonel Guillaume Vernet.



« Sur place, ils n’ont plus rien. Ils n’ont plus les moyens d’avoir du courant. Il faut leur donner de quoi déblayer les routes, etc », a-t-il poursuivi.

- Aéroport fermé -

L’aéroport de Mayotte est pour l’instant fermé, sa tour de contrôle ayant été endommagée par le cyclone, selon le colonel Jouassard.



Mais des militaires sont déployés sur l’aérodrome pour évaluer son niveau de praticabilité malgré les dommages, afin de savoir si et quand des vols militaires habitués à des sites dégradés pourront s’y poser, a-t-il ajouté.



L’A-400M devait dans un premier temps s’envoler pour La Réunion, selon le porte-parole de l’état-major.



L’archipel voisin des Comores, qui dispose d’un aéroport, ne semble pas en mesure d’accueillir le gros porteur militaire. « Les Comores, à ce stade, ce n’est pas une solution. On a la même problématique qu’à Mayotte », a estimé le colonel Vernet.



www.imazpress.com avec l'AFP