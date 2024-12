La préfecture et l'ARS envisagent des évacuations sanitaires de Mayotte vers La Réunion

Patrice Latron, préfet de La Réunion, a tenu un point presse dimache après-midi après l'arrivée de l'avion A440M du ministère des Armées, avec à son bord 140 personnels de la Sécurité civile et des sapeurs-pompiers, ainsi que du matériel de secours et médical (Photo rb/www.imazpress.com)

Interrogé par la presse sur de possibles évacuation sanitaires de blessés et de malades vers La Réunion, il a déclaré "l'hôpital de Mayotte est en partie détruit, dans les sujets que nous traitons avec l'ARS (Agence régionale de santé -ndlr) et le préfet de Mayotte, il y a des rapatriements sanitaires sur La Réunion et éventuellement sur la Métropole dans un deuxième temps"

