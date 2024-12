Cyclone intense Chido : Mayotte se réveille en alerte rouge cyclonique

Mayotte est en alerte rouge cyclonique depuis ce vendredi 13 décembre 2024 à 22h (23h à La Réunion) en raison du passage du cyclone intense Chido. Le système se situait à 300 km des côtes mahoraises à 23h ce vendredi. Des fortes rafales de vent à plus de 180km/h sont attendues, ainsi que des vagues significatives et une surélévation de la mer. L'archipel n'a plus connu une telle menace cyclonique depuis 1984

"C'est un événement inédit, d'une extrême violence, les vents pourront dépasser 180 km/h", a expliqué le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, lors d'une conférence de presse.

#CHIDO | ???? Passage en alerte rouge cyclonique à compter de ce vendredi 13 décembre 2024 à 22h00 : je me confine !



❌ La population doit être confinée dans une habitation solide, avec à disposition un stock adapté d’eau et de nourriture. pic.twitter.com/O79kOm4KrG — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 13, 2024

Il a appelé les personnes logées dans des habitations précaires, très nombreuses dans ce département le plus pauvre de France, à se confiner dans l'un des 71 centres d'hébergement ouverts par les autorités. Ces centres, situés dans les établissements scolaires et gymnases, "seront ouverts à tous", a-t-il assuré.

Le plus gros du phénomène est prévu en milieu de journée de samedi jusqu'en fin de journée. La fin de l'événement est espérée dimanche matin.

- La crainte des habitants -

Dans l'archipel, avant l'arrivée du cyclone, les habitants ont fait des réserves. "J'ai fait le plein de bouteilles d'eau, de nourriture, de bougies...", a déclaré à l'AFP Fatima, habitante de Majicavo-Koropa et mère de trois enfants, qui craint les "vents violents" et les "orages".

"On a très peur", confie cette femme de 57 ans, encore marquée par le passage d'un cyclone quand elle était enfant aux Comores, "les vagues (qui) ravageaient tout, les poteaux électriques par terre", les "dégâts partout".

Si elle vit aujourd’hui dans un "logement sécurisé", Fatima reste tout de même inquiète: "On va écouter la radio et faire tout ce qu’il faut".

- "Mettre les gens en sécurité" -

Outre la diffusion d’une alerte SMS par les autorités, pour prévenir la population, "les policiers municipaux sont allés dans chaque village", a indiqué le préfet, notamment dans les quartiers difficiles d’accès.

#CHIDO | Restons informés avec FR-Alert ????️



ℹ️ En cas de cyclone, comme CHIDO qui approche de Mayotte, le système FR-Alert est là pour vous informer en temps réel. Vous recevrez directement sur votre téléphone des alertes précises en cas de danger imminent. pic.twitter.com/zcOKiCJtzZ — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 13, 2024

"La priorité c’est de mettre les gens en sécurité", assure le maire de Chiconi, Madi Ousseni Mohamadi, qui prépare le collège de sa commune - fermé vendredi et samedi comme tous les établissement scolaires de l’archipel - à accueillir la population.

Cependant, "il est difficile de convaincre les gens d’aller dans les centres d’hébergement, surtout avec les rumeurs selon lesquelles ceux qui y vont risquent d’être arrêtés car en situation irrégulière sur le territoire", a déploré auprès d'Imaz Press Réunion le sénateur Saïd Omar Oili ce jeudi.

Le maire Chiconi, commune qui borde le littoral, a aussi déployé des agents sur le terrain pour "dégager les abords des routes des éléments qui pourraient s’envoler et faire des dégâts", comme des carcasses de voitures.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé jeudi l’envoi à Mayotte de 110 professionnels de la sécurité civile depuis La Réunion.

Des renforts humains et matériels sont partis depuis Saint-Pierre en direction de Mayotte ce vendredi après-midi. "Du personnel du SAMU, du SDIS, et des militaires, ainsi que huit tonnes de matériel" ont été envoyés, a détaillé Jean-Paul Normand, sous-préfet de Saint-Pierre.

Des renforts avaient déjà été envoyés dès vendredi matin sur place.

www.imazpress.com avec l'AFP