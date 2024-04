Après un été particulièrement chaud, l'intersaison approche

Après un été particulièrement chaud, La Réunion devrait pouvoir commencer à un peu mieux respirer à partir de ce lundi 15 avril 2024. L'intersaison approche, et amène avec elle des températures plus douces. Dès ce lundi 15 avril 2024, une alizé de sud-est va faire son grand retour, avec des rafales avoisinant les 60 km/h le long des côtes nord-Est et sud-Ouest ainsi que le long des plages de l'ouest l'après-midi (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les données ne sont pas encore finalisées, le mois d'avril n'étant pas encore terminé, mais pour l'heure, cet été austral "est le deuxième plus chaud enregistré en 57 ans avec +0.54°C au-dessus des normales (1991-2020) de saison" indique Météo France.

Ce début de mois d'avril a en tout cas été particulièrement chaud, avec des températures maximales proches ou supérieures aux records d'avril sur le sud et l'ouest relevées par exemple ce jeudi. Plusieurs communes ont vu les températures frôler des records. "On a mesuré près de 35°C à Saint-Leu, 32°C au Tremblet et 23°C au Pas de Bellecombe-Jacob", indique Météo France.

Côté pluies, le bilan intermédiaire est pour l'heure plutôt excédentaire dans le sud. Dans le nord, nord-est et l'ouest, la saison est finalement pour l'heure légèrement déficitaire. Les données d'avril devront venir compléter ce bilan.

A noter que janvier 2024 a été le troisième mois le plus pluvieux enregistrés depuis le début des mesures.

- L'intersaison arrive ti pa ti pas -

Les trois prochains mois seront caractérisé par le début de la saison sèche. "Le régime d’alizés devrait être normal. Le scénario pluviométrique régional présente un signal inférieur à la normale et dans ce contexte, la prévision sur l’île est affectée par de fortes incertitudes tandis qu’un signal déficitaire se dessine sur un tiers sud de l’île" détaille Météo France.

Côté températures, malgré une légère baisse d'ici fin a vril, le mercure évoluera légèrement au-dess us des normales de saison.