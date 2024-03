Après une suspension de l'arrêté préfectoral, la chasse aux tangues a pu redémarrer

Censée débuter le 17 février 2024, la saison de la chasse aux tangues a connu un début compliqué cette année suite à la suspension de l'arrêté préfectoral. C'est donc avec près d'un mois de retard que la saison a pu enfin débuter, ce vendredi 15 mars 2024. Les chasseurs ont désormais jusqu'au 15 avril prochain pour chasser. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Une semaine après la reprise des ventes de licences de chasse aux tangues pour cette année, la chasse a démarré. Un nouvel arrêté préfectoral a été publié ce vendredi.

Pour rattraper les semaines de chasse qui n'ont pas pu être effectuées, les conditions ont été assouplies par rapport à l’ancien arrêté : dans le premier arrêté préfectoral, la chasse était autorisée le mercredi, le samedi et le dimanche. Avec le nouveau, il sera désormais possible de chasser le tangue tous les jours de la semaine, du lever au coucher du soleil.

Les adeptes de cette pratique ont pu récupérer leur licence aux bureaux de l'ONF et choisir le ou les lots sur lesquels ils exerceront la chasse au tangue. 13 lots sont ouverts, sur une surface de 25 367 hectares.

Un carnet de prélèvement est par ailleurs obligatoire pour chaque chasseur. "Le document devra être soigneusement complété et retourné à la Fédération départementale des chasseurs sous un mois au plus tard après la fin de la période de chasse. Cette mesure a pour objectif la préservation de l'espèce" détaille l'ONF.

Le prix d'une licence pour un lot de chasse au choix vendu à l'unité en 2024 est de 60 euros. Pour ceux qui souhaitent chasser sur l'ensemble de ces lots, un prix forfaitaire de 150 euros est proposé.

- Tollé suite à la suspension de l'arrêté -

C'est à l'initative de l'association One Voice que le précédent arrêté préfectoral avait été annulé. La décision a été prise par le tribunal administratif le 12 février, trois jours seulement avant le début de la saison. La juridiction avait été saisie en référé, selon une procédure en urgence par l'association de défense de la cause animale.

Le tribunal a estimé qu'en autorisant la chasse à une période où des femelles sont en gestation et des juvéniles non sevrés, l'arrêté préfectoral fait peser un risque sur la protection de population de tangues.

Une annonce qui avait provoqué la colère des chasseurs, qui se sont réunis devant la préfecture pour manifester le 16 février.

Plusieurs figures politiques se sont aussi prononcés contre l'association à l'origine de la suspension. Le député Frédéric Maillot, qui s'était rendu à la préfecture pour soutenir les chasseurs, avait estimé que "la chasse tangue fait partie de nos traditions". "Je commence à en avoir un peu marre que des associations qui ne savent même pas situer La Réunion sur une carte remettent en cause notre tradition", a déploré l'élu.

Une délégation de chasseurs avait été reçue par le préfet, qui leur avait apporté son soutien, et qui avait par ailleurs anticipé la possible suspension du premier arrêté.

"Je m'emploie à ce que la chasse aux tangues puisse reprendre le plus vite possible. On avait anticipé ce risque d'annulation et on est entrain de refaire les procédures pour que la chasse puisse avoir lieu, peut-être moins longtemps" avait-il précisé.

C'est donc chose faite.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com