Assassinat à la Rivière des Galets : cinq mineurs toujours en garde à vue

Cinq mineurs, nés en 2008 et 2009, sont toujours en garde à vue ce jeudi 5 octobre 2023 suite au décès d'une jeune femme de 25 ans, visée par un tir de galet. La victime avait été grièvement blessée samedi dernier après avoir reçu un galet de grande taille, jeté depuis le pont de la Rivière des Galets au Port, alors qu'elle circulait en voiture avec son compagnon. Elle est morte des suites de ses blessures mercredi. Une procédure judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes a été ouverte (Photo sly/www.imazpress.com)

Les cinq jeunes ont été interpellés ce mercredi matin, à partir de 6 heures, grâce à "l'ensemble des investigations menées" et à "l’exploitation des divers éléments recueillis" a précisé Véronique Denizot, procureure de Saint-Denis, ce mercredi soir.



Le parquet a par ailleurs rappelé "que les cinq mineurs placés en garde à vue sont présumés innocents, qu’aucune indication ne peut être donnée au public sur leur identité, qu’aucune image les représentant ne peut être diffusée".



Les mesures de garde à vue, d’une durée de 24h, ont été prolongées ce mercredi soir, afin de permettre la poursuite des investigations, d’une nouvelle durée de 24 heures au maximum. Les décisions sur les suites à donner à ces mesures de garde à vue seront prises ce jeudi.

Une autopsie du corps de la victime doit aussi avoir lieu ce jeudi.

- Une autre personne blessée le même soir -



Pour rappel, samedi 30 septembre 2023 vers 20 h 45, plusieurs personnes ont projeté sur la RN1, depuis le pont du rond-point du Sacré Cœur au Port, sur des véhicules en circulation dans le sens Saint Denis – Saint Paul, plusieurs galets apportés sur place à l’aide d’un chariot de supermarché, également projeté sur la voie de circulation.Au total, sept véhicules ont été touchés par des tirs de galets, "concernant au moins 9 personnes" indique le parquet. En plus de la jeune mère de famille décédée, une autre personne a été blessée au bras par une pierre ayant traversé le pare-brise, entraînant une incapacité temporaire de travail de 5 jours.Les autres conducteurs des véhicules touchés ont pu s’arrêter ou ont continué leur route pour se mettre en protection avant de prévenir les forces de l'ordre.Une enquête avait était ouverte en flagrance et un appel à témoins avait été diffusé dès samedi soir. "Les enquêteurs ont procédés à des constatations techniques (relevé de traces et indices, sur les lieux, dans les véhicules) et à l’exploitation des éléments recueillis, notamment des images de vidéo surveillance à proximité du lieu des faits, aux auditions des personnes victimes et des différents témoins" explique le parquet.Les forces de l'ordre ont pu rapprocher ces faits à plusieurs plaintes déjà recueillies pour des faits similaires survenus les 23 et 27 septembre 2023, ayant occasionné "des dégradations, des chocs psychologiques, des blessures légères" détaille-t-il.Le dimanche 1er et le lundi 2 octobre, des missions de sécurisation ont été organisées dans les quartiers les plus proches du lieu des faits.

L’ARAJUFA, association d’aide aux victimes, a aussi été saisie ce lundi, en vue d’évaluer les besoins des personnes victimes des faits au cours de la procédure (aide juridique, aide psychologique...)



Les auteurs présumés risquent la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et tentative d'assassinat, et 10 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes.



