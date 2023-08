Les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption à Sainte-Rose

Ce mardi 15 août 2023, les catholiques de La Réunion célèbrent l'Assomption – la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. Mais alors que les précédentes années, les croyants célébraient cette fête religieuse chacun dans leur paroisse, cette année et après trois années d'absence, la messe de l'Assomption sera de nouveau célébrée à Piton Sainte-Rose. Des milliers de personnes sont attendues. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La Vierge au parasol située à Sainte-Rose va donc retrouver sa grand-messe ce mardi 15 août 2023. "C'est un pèlerinage régional qui attire la dévotion de nombreuses personnes habitées par la Foi en Dieu et par l'amour de l'Église", souligne le père Bernard Antaya de la paroisse de Sainte-Rose. "Après trois années d'absence à cause de l'épidémie, nous reprenons cette année dans la joie", ajoute-t-il.

Les croyants sont attendus sur place dès 9 heures pour des animations spirituelles et louanges avec les jeunes de l'Est qui ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse au Portugal (JMJ).

La messe sera célébrée à Piton Sainte-Rose à 14h30. Mais cette année, - en raison de l'annonce du départ à la retraite de l'actuel évêque de La Réunion – cette Eucharistie sera présidée par Monseigneur Aubry, évêque émérite et Monseigneur Pascal Chane-Teng, évêque nommé qui sera ordonné le 15 octobre au stade de la Redoute (Saint-Denis).

La dernière fois que l'Assomption fut célébré à Piton Sainte-Rose, c'était le 15 août 2019.

Des messes se tiendront également le matin dans les différentes paroisses de l'île. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de Diocèse de La Réunion.

- L’Assomption, qu’est-ce que c’est ? -

L'Assomption est une fête religieuse qui célèbre la montée au ciel de Marie – mère de Jésus.

Elle célèbre la mort, la résurrection, la montée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie pour les communautés catholique et orthodoxe.

Une célébration à ne pas confondre avec l'Ascension qui a lieu le sixième jeudi après Pâques. Si les mots sont similaires et évoquent tous deux " la montée au ciel dans la gloire de Dieu ", il ne s'agit pourtant pas tout à fait du même évènement.

"Assomption" ne vient pas du verbe latin ascendere (monter, s'élever), mais bien du verbe assumere (assumer, enlever). L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’assumer, corps et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre."

En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise : "la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort." Cette définition fait partie des dogmes de l’Église.

