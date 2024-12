Covid, bronchiolite, grippe… un test unique pour détecter presque tous les virus

À La Réunion, si les virus du Covid, de la grippe et de la bronchiolite sont stables, nul n'est à l'abri de tomber malade. Pour désencombrer les urgences et les cabinets médicaux, un auto-test est désormais disponible dans certaines pharmacies de La Réunion. Un seul test pour des symptômes identiques, permettant de savoir si l'on est malade ou pas, si l'on a le Covid, la grippe ou la bronchiolite et adapter le traitement en fonction avec le médecin. (Photo photo RB imazpress)

Nez qui coule, fièvre, toux, fatigue… ces symptômes sont connus de tous. Mais identifier la raison et quel virus nous frappe n'est pas simple. Covid, grippe, bronchiolite, difficile de faire la différence.

Raison pour laquelle le laboratoire AAZ, dont le directeur général était à La Réunion la semaine passée, a développé un auto-test à triple détection.

- Covid, grippe, bronchiolite… -

Comme pour un auto-test classique que chaque réunionnais connaît bien désormais depuis le Covid, il suffit d'insérer l'objet dans la narine.

À la différence de l'auto-test du Covid, "il ne s'agit pas d'un goupillon mais d'un objet qui ressemble à un stylo-injecteur avec au bout, une petite éponge", explique Boubker El-Beghdadi, président de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des Pharmaciens de la Réunion et de Mayotte.

Il suffit d'enfoncer l'embout à 1 centimètre pendant 15 secondes et de plonger le stylo dans un liquide pour savoir si nous sommes positifs ou non.

Les trois maladies détectées sont le VRS (l'un des virus de la bronchiolite), la grippe ou le Covid.

Les résultats apparaissent sur trois bandelettes de couleurs différentes. Chaque couleur (bleu pour le Covid, vert pour la grippe, orange pour la bronchiolite) correspondant à l’un des trois virus. Si deux bandes rouges s’affichent, cela signifie un résultat positif, une seule bande signifie qu’il est négatif.

- Un auto-test disponible à La Réunion -

Disponible à La Réunion depuis la semaine dernière, cet auto-test n'est pas encore vendu dans toutes les pharmacies.

À La Réunion, plusieurs pharmacies ont reçu l'information sur cet auto-test mais ne l'ont pas encore mis à disposition des clients.

"Nous avons distribué des bons de commande chez les deux grossistes Soredip et Pharmac qui ont un stock suffisant", indique Boubker El-Beghdadi.

Dans une pharmacie du nord de l'île, l'information est également passée mais le produit ne sera pas vendu. "Pour nous ce n'est pas intéressant car ce test détecte le VRS pour la bronchiolite au ce n'est pas le seul virus qui peut donner la bronchiolite", indique l'officine.

De plus, "il y a 25% de faux négatif pour le VRS, ce n'est pas assez fiable".

Le test du groupe AAZ est vendu l'unité entre 12 et 15 euros selon les officines et, pour le moment, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale.

- Un auto-test efficace à 90% -

Selon le fabricant, l'efficacité de l'autotest est d'environ 90%.

Un auto-test qui, même s'il n'est pas fiable à 100%, réduit l'incertitude de diagnostic et permet de réduire la prescription d'antibiotiques dès lors qu'il n'y en a pas besoin.

Pour sa part, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a publié sur son site un rapport qui répond à une saisine de la Direction générale de la Santé (DGS).

Datée du 1er décembre 2022, la DGS demandait à l'HAS de se prononcer sur l’intérêt médical du "All in triplex" et de recourir à des tests rapides d’orientation diagnostique, dits TROD, pour rechercher en contexte de ville les principaux virus responsables d’infections respiratoires aiguës susceptibles de co-circuler de façon épidémique.

L'HAS émet deux conditions dans son rapport : des études de performances diagnostiques conformes aux spécifications méthodologiques doivent donc être menées ; l’impact populationnel de ces TROD doit aussi être conforté.

- Des gestes préventifs pour prévenir les virus -

Covid, grippe, bronchiolite, hormis ce test, le meilleur moyen pour éviter de tomber malade, c'est de respecter les gestes préventifs.

La recrudescence des cas de bronchiolite est habituellement observée à La Réunion pendant la saison chaude et humide. Cette année, elle est arrivée plus précocement. Du 23 au 29 septembre 2024, 47 bébés ont été pris en charge aux urgences.

L’ARS La Réunion sensibilise les parents et l’entourage des enfants : pour protéger les bébés, des gestes simples permettent de limiter la transmission du virus et des traitements préventifs existent, dont un nouveau vaccin pour la future mère depuis septembre 2024.

En plus de la vaccination, d’autres mesures de prévention existent contre la grippe. La première d’entre elles est d’adopter des gestes barrières pour limiter la transmission du virus :

• Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique,

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter,

• Eviter de se toucher le visage,

• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres,

• Saluer sans serrer les mains et ne plus faire d’embrassade,

• En complément, porter un masque quand vous présentez des symptômes.

