Bronchiolite : recrudescence des cas à La Réunion, 47 bébés pris en charge aux urgences

La recrudescence des cas de bronchiolite est habituellement observée à La Réunion pendant la saison chaude et humide. Cette année, "elle est arrivée plus précocement", indique l'Agence régionale de santé (ARS). Du 23 au 29 septembre, 47 bébés ont été pris en charge aux urgences. Cette maladie respiratoire très contagieuse, peut être bénigne chez les adultes (semblable à un rhume), mais elle peut causer d’importantes difficultés à respirer chez les nourrissons. L’ARS La Réunion sensibilise les parents et l’entourage des enfants : pour protéger les bébés, des gestes simples permettent de limiter la transmission du virus et des traitements préventifs existent, dont un nouveau vaccin pour la future mère, depuis septembre 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS (Photo : www.imazpress.com)

Du 23 au 29 septembre 2024, le nombre de passages aux urgences et les hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants âgés de moins de 2 ans étaient en hausse :

• 47 passages aux urgences contre 35 la semaine précédente ;

• 16 hospitalisations contre 11 la semaine précédente.

Des gestes simples pour limiter la transmission du virus Afin de protéger les bébés du virus, il est conseillé aux parents et à l’entourage de l’enfant de recourir à des gestes simples quotidiennement :

• Se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes avant de s’occuper d’un bébé,

• Éviter d’emmener les bébés dans les lieux public confinés et de mettre les bébés en contact avec des personnes enrhumées,

• Nettoyer régulièrement les objets avec lesquels les bébés sont en contact (biberons, tétines, jeux, « doudous »...),

• Aérer régulièrement leur chambre.

Quand l’enfant est malade :

• Lui désencombrer régulièrement le nez avec du sérum physiologique,

• Aérer sa chambre et veiller à ne pas trop le couvrir,

• Ne pas l’exposer à la fumée du tabac,

• Lui donner régulièrement à boire,

• Continuer à le coucher sur le dos à plat,

• L’emmener rapidement chez le médecin en cas de gêne respiratoire et de difficulté à s’alimenter.

En cas de doute ou en cas de signes de détresse respiratoire, appelez le 15.

Quand on est enrhumé :

• Éviter d’embrasser les bébés,

• Se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon avant de s’occuper d’un bébé,

• Porter un masque quand on s’occupe d’un bébé.

- Des traitements pour prévenir la bronchiolite -

La vaccination de la future maman

Depuis septembre 2024, le vaccin Abrysvo® est proposé à la future mère pendant sa grossesse. Cette solution vient compléter les autres traitements préventifs déjà disponibles.

Injecté entre la fin du 7ème mois et la fin du 8ème mois de grossesse, le vaccin permet à la femme enceinte de fabriquer des anticorps qu’elle transmet à son enfant à travers le placenta. Grâce à cette vaccination, le nourrisson est protégé contre le virus dès sa naissance et jusqu’à l’âge de 6 mois. Le vaccin est disponible en pharmacie et à l’hôpital (prise en charge intégrale).

Deux traitements préventifs pour les bébés

Des anticorps monoclonaux (et non des vaccins) sont proposés aux parents pour leurs nouveau-nés, sous forme d’injection :

- le traitement Beyfortus®, mis à disposition depuis décembre 2023 à La Réunion, est proposé aux parents pour leurs nouveaux nés :

• avant la sortie de la maternité (prise en charge intégrale)

• en pharmacie, pour une injection par un professionnel de santé (prise en charge partielle par l’Assurance maladie et reste à charge selon les organismes complémentaires).

Sur la période 2023-2024, les taux d’adhésion au traitement Beyfortus ont dépassé les 60%, et atteignent même 80% dans certains établissements.

- le traitement Synagis®, est indiqué chez certains bébés prématurés et chez les nourrissons à haut risque (enfants porteurs d’une malformation cardiaque ou pulmonaire, en fonction de l’avis des spécialistes). Il est disponible en maternité pendant le séjour (prise en charge intégrale).

La bronchiolite est une maladie respiratoire des petites bronches (les bronchioles) due à un virus répandu et très contagieux qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans.

La maladie débute par un simple rhume et une toux qui se transforme en gêne respiratoire, souvent accompagnée d’une difficulté à s’alimenter. L’enfant peut aussi avoir de la fièvre.

Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux, le matériel souillé par une personne enrhumée et par les mains. Ainsi, le rhume de l’enfant et de l’adulte peut entraîner la bronchiolite du nourrisson. Dans la majorité des cas, la maladie guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines.