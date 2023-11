Avec l'Ironhigh, Ludovic Chorgnon bat quatre nouveaux records du monde

Ludovic Chorgnon ou "Ludo le fou" vient de battre quatre nouveaux records du monde en terminant son dernier Ironman. Le Loir-et-chérien est déjà détenteur du record du plus grand nombre d'Ironman consécutifs réalisés avec son "défi 41".

En 2015 déjà, Ludovic Chorgnon avait battu le record du plus grand nombre d’Ironman consécutifs lors de son "Défi 41". Il avait alors enchaîné 41 triathlons de distance Ironman soit 3,8 km de nage, 180,2 km de vélo et un marathon.

Cette année, le sportif de l'extrême a encore une fois réussi un pari fou en terminant l’Ironman, et le triathlon tout court, le plus haut du monde. Un défi baptisé Ironhigh.

Sans le savoir, il a également réalisé trois autres records : celui de la natation de plus d'un kilomètre la plus haute jamais réalisée, celui du marathon le plus haut jamais réalisé et son propre record du triathlon le plus froid jamais réalisé.

- Quatre records en un -

Pour mener à bien cet Ironhigh, il a d’abord parcouru 3,8 km à la nage par -0,1°C au milieu du lac Tso Kar en Inde.

"Il y avait deux centimètres de glace et l'équipe a mis 2 heures pour créer l'espace de natation. Le froid était évidemment terrible, mais ce n'était rien par rapport au manque d'oxygène en nageant à 4580 m, avec une impression de suffoquer à chaque mouvement" raconte le sportif.

Deuxième étape : 180 km de vélo de nuit puis de jour par -18°C et -13°C au mieux et jusqu'à 5359m d'altitude au Tanglang La, région indienne de haute montagne. "Un moment éprouvant où le froid invite à se couvrir le visage et où l’on doit accepter cette douleur, car quelque tissu que ce soit devant la bouche ou le nez, combiné au manque d‘oxygène, rend la mission impossible", explique Ludovic Chorgnon.

- L'Ironman le plus haut du monde -

Puis le recordman a terminé par la course à pied. "J’ai clos cet Ironman par un marathon par -10 à -16°C à la fin, marathon qui aura été la partie que j’imaginais la plus simple pour moi et qui ce sera avéré être la plus difficile, tellement j’ai éprouvé des difficultés majeures à respirer tout simplement, avec le froid un début de pneumonie et une saturation en oxygène qui oscillait entre 58 et 67% d'où des arrêts brutaux et violents pour reprendre mon souffle"

Résultat, un Ironman terminé en 37 heures 12 minutes 45 secondes sous le contrôle de l'arbitre international de triathlon Thomas Mantelli.

