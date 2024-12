Avec Valls, le gouvernement de Bayrou touche le fond et continue de creuser

Les Ultra-marins sont habitués à voir défiler les ministres en charge de leurs territoires. Souvent incompétents, presque toujours déconnectés de la réalité du terrain, on ne s'attend jamais à grand-chose à chaque changement de gouvernement. Et pourtant, avec la nomination de Manuel Valls, Emmanuel Macron et François Bayrou ont tout de même réussi à nous décevoir (Photo AFP)

Ah, Manuel Valls, cet ancien Premier ministre qui connaissait tellement bien les Outre-mer qu'il plaçait La Réunion dans le Pacifique dans une interview en 2015 – à l'image d'Emmanuel Macron qui parlait il y a quelques années de "l'île de Guyane".



Manuel Valls, cet ancien Premier ministre qui après avoir activement coulé le Parti socialiste, main dans la main avec François Hollande, a refusé de soutenir le candidat du parti à la présidentielle de 2017 – Benoît Hamon - trop vexé de ne pas avoir remporté la primaire de gauche.

Manuel Valls, qui pendant son mandat de maire à Evry, avait considéré qu'il n'y avait pas assez de "Blancs, whites, blancos" lors d'une visite sur le terrain.



Manuel Valls, qui après avoir renoncé à de nombreuses reprises aux idéaux de gauche, n'hésitant pas à insulter les gens du voyage, les femmes qui portent le voile, les burkinis, et globalement tout ce qui touche à l'islam – ce qui en fait un précurseur, l'islamophobie étant aujourd'hui un argument de campagne, a finalement bataillé pour être investi LREM pour les législatives de 2017.



Manuel Valls, qui a rejoint les rangs macronistes après avoir été élu député de l'Essonne – ce dernier n'ayant même pas réussi à obtenir l'investiture convoitée avant son élection, et qui s'est finalement fait extrêmement discret à l'Assemblée nationale. Décrochant même le taux d'absentéisme le plus élevé de son groupe parlementaire pendant les séances de vote.



Manuel Valls, qui a finalement quitté son mandat de député après seulement 1 an et huit mois de mandat, pour s'envoler pour l'Espagne, abandonnant au passage son poste de président de la mission d'information parlementaire sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, deux mois avant le référendum. Montrant encore une fois son engagement fort pour les Outre-mer.



Manuel Valls, qui s'est enfui en Espagne pour tenter de redorer sa carrière politique, mais qui n'a accompli qu'une tentative ratée à la mairie de Barcelone, et a dû se contenter d'un poste de conseiller municipal de l'opposition. Campagne pour laquelle il a d'ailleurs été condamné à 277.000 euros d'amende, suite à des irrégularités "graves" de financement.



Manuel Valls, qui assurait en avoir fini avec la politique française, et qui est finalement revenu en rampant en France, d'abord en tant que chroniqueur raté sur BFM, puis en tant que candidat déchu. Ce dernier ne réussissant même pas à passer le premier tour des législatives de 2022 pour le poste des Français de l’étranger, toujours sous la bannière macroniste.

Manuel Valls, qui depuis son retour en France, multiplie les sorties médiatiques, les rapprochements avec l'extrême-droite, vilipende le "wokisme" - dont il n'a sûrement aucune définition, qui est toujours un "soutien inconditionnel" à Israël malgré le génocide en cours à Gaza, qui a été recruté par le Bahreïn en juillet dernier dans le cadre d’une vaste opération diplomatique et judiciaire en faveur du royaume pour laquelle il a été rémunéré 30.000 euros.



Manuel Valls, qui depuis deux ans, multiplie les tentatives ratées de retour en grâce, aura finalement réussi à avoir ce qu'il souhaite – si ce n'est l'Elysée, son rêve depuis le début des années 2000. Mais cela se fait au détriment de 2,2 millions d'Ultra-marins, qui voient débarquer un huitième ministre des Outre-mer en sept ans.



Que le gouvernement ne respecte pas les Outre-mer n'a rien de nouveau. Mais recaser un dinosaure de la politique, tellement attaché à la France qu'il est reparti dans son pays natal pour tenter de se refaire un nom, au poste de ministre, en pleine crise majeure à Mayotte, aux Antilles, ou encore en Nouvelle-Calédonie, est un niveau d'irrespect encore jamais atteint.



