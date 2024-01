Belal : à la Grande Chaloupe, "la rivière est entrée dans ma maison" témoigne un habitant

Le cyclone Belal a laissé des traces de son passage dans de nombreuses communes de l'île. A La Possession, des maisons du quartier de la Grande Chaloupe ont subi de graves dégâts des eaux. Chez un habitant, la rivière a même traversé sa maison (Photo rb/www.imazpress.com)

"Quand le cyclone est arrivé, on était dans la maison. L'eau a commencé à entrer dans la kaz doucement. On a vu la rivière monter et ça a pété" témoigne l'habitant de La Possession, qui souhaite garder l'anonymat.

Chez lui, les dégâts provoqués par l'inondation sont toujours visibles. Meubles ruinés, électroménagers hors service, chemin cassé, boue sur tous les sols de la kaz...Il va falloir du temps à cette famille possessionnaise pour tout remettre en ordre. Regardez :

"Je n'ai jamais vu ça. J'étais avec ma madame et mes enfants" quand l'eau est montée dans l'habitation, raconte l'habitant.

Nombreux sont les Réunionnais à avoir subi des dégâts considérables au passage du cyclone. Dans ce contexte, le préfet a annoncé réunir les banques et assureurs dès ce vendredi pour les inciter à accompagner au mieux les sinistrés.

Une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle va être étudiée dès ce vendredi aussi, pour accélérer les aides financières. Le fonds Outre-mer va aussi être mobilisés pour les nombreux habitants n'étant pas assurés et ayant eux aussi subi des dégâts.

