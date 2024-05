Bras Panon : avant la chute d'un ado, Mathis, 20 ans, a lui été aussi victime d'un manège à sensation

Ce lundi 6 mai 2024, un jeune homme a été blessé dans un manège de la foire de Bras Panon. Mathis, 20 ans, souffre d'une double fracture à une vertèbre. Il est lourdement retombé sur son siège après avoir littéralement décollé de la banquette Cet accident s'est produit avant celui de ce dimanche 12 mai, un adolescent a chuté d'un manège alors qu'il se trouvait à 5 mètres du sol (Photo d'illustration AFP)

Apprenti en charcuterie, il était en poste sur un stand de la foire. À la fin de son service, il décide d'aller faire quelques tours de manège à sensation avec trois amis. "On a choisi ce manège où on s'assoit dans un grand rond qui tourne dans tous les sens et qui secoue régulièrement les gens" détaille Mathis.

Il n'y pas de ceinture de sécurité ni de barrière de protection sur ce manège. "À aucun moment nous n'avons été prévenus des dangers. Personne ne nous a rien dit. Nous avons payé et nous sommes montés, c'est tout", affirme le jeune homme.

Après tout est allé très vite. "Je n'ai rien compris, je ne sais même pas comment cela s'est produit" raconte Mathis. "J'étais assis, je me tenais et brusquement j'ai décollé avant de retomber. Il y a eu un gros bruit quand j'ai chuté" relate Mathis.

Il dit avoir ressenti "une grosse douleur, un truc que je n'avais jamais eu". Le tour de manège se termine quelques secondes plus tard. Il dit que le forain lui a alors simplement dit : "c'est la première fois que je vois quelqu'un debout avec les deux pieds en l'air".

Le jeune homme a mal mais "le coup était encore chaud, j'ai pu descendre et marcher jusqu'à mon stand avec mes copains". Il a ensuite vite été pris en charge par la protection civile. "Dans la salle de soins où je me trouvais, il y avait aussi une petite fille qui avait été blessé à la tête dans le même manège" indique le jeune homme.

Sa double facture à une vertèbre sera détectée dans les heures qui viennent. Une arrêt maladie de six semaines lui est prescrit. Il ne peut se déplacer que sur des très courtes distances en se soutenant avec des béquilles.

"Je ne peux aller au cours, je ne peux plus aller en stage. Je devais passer mes examens dans quelque temps. Je ne pourrais pas le faire. Je dois attendre la session de rattrapage en septembre" souffle Mathis.

Le dimanche suivant c'était au tour d'un adolescent de 14 ans de tomber d'un manège à sensations lancé à pleine vitesse à la foire de Bras Panon.

Un adolescent a chuté d'un manège de la foire de Bras-Panon ce dimanche 12 mai 2024, rapportent plusieurs médias. La sécurité civile et le SMUR sont ont été dépêchés sur place.

La victime a ensuite été transférée au GHER.

Ces accidents relancent le débat sur la sécurité et les contrôles faits autour des manèges de fêtes foraines, alors qu'en avril dernier, une jeune femme de 27 ans a trouvé le mort à Blois, éjectée d'un manège.

