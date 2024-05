Carburants, changement d’adresses, Mon soutien psy… Ce qui change au 1er juin

Carburants en baisse, changement d’adresses, interdiction de certains dérivés du cannabis, renforcement de Mon soutien psy... De nombreuses mesures vont prendre effet à compter de ce samedi 1er juin à La Réunion, comme dans l'Hexagone. Voici un panel de ce qui change (Photo : www.imazpress.com)

- Carburants

Bonne nouvelle pour les usagers. La préfecture annonce une "forte baisse" à la pompe dès ce samedi 1er juin 2024. Le super passera à 1,71 euros le litre, soit une diminution de 7 centimes. Le litre de gazole sera facturé 1, 33 euro, soit une baisse de 4 centimes.

Le prix de la bonbonne de gaz reste stable à 15 euros grâce aux aides allouées par les collectivités locales.

- Changement d'adresse pour deux millions de Français

La loi "différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification", dite "3DS", promulguée en février 2022, entre en vigueur ce 1er juin 2024. Elle rend l’adressage obligatoire dans toutes les communes. Toutes les voies devront ainsi porter un nom et toutes les habitations un numéro unique, afin de faciliter la distribution du courrier, le déploiement de la fibre optique ou encore l’intervention des secours.

Fin 2023, quelque 1,8 million de Français n’avaient pas d’adresse précise. Ils devront mettre à jour leur adresse auprès des services et administrations.

Si vous êtes concerné(e), pensez à déclarer votre changement d’adresse aux administrations (impôts, Sécurité sociale, France Travail, etc.), à votre fournisseur d’énergie, votre banque ou encore votre opérateur téléphonique.

- Des séances chez le psy facilitées et mieux remboursées

La refonte de Mon soutien psy sera lancée au mois de juin, d’après Mathieu Maucourt, délégué interministériel à la jeunesse.

Ce dispositif permet aux personnes (dès trois ans) en souffrance psychique d’intensité légère à modérée de bénéficier de séances remboursées chez un psychologue.

Le remboursement de la séance passera à 50 euros (au lieu de 30 euros) et le patient pourra bénéficier de 12 séances annuelles (au lieu de huit). Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de se faire envoyer par un médecin pour accéder au dispositif.

Pour bénéficier du dispositif Mon soutien psy, il faut s’adresser à un psychologue conventionné.

- Simplification des procédures médicales

Un certain nombre de procédures médicales du quotidien sont simplifiées pour libérer du temps aux médecins.

Par exemple, les pharmaciens auront la possibilité de délivrer directement des prescriptions d'antibiotiques pour le traitement des angines et des cystites et les opticiens pourront ajuster la correction des lunettes si elle ne correspond pas au moment de l'essai.

- Pour les jeunes, le Pass’Sport est de retour

Le dispositif Pass’Sport revient dès le 1er juin cette année. Cette aide, d’un montant de 50 euros, permet de financer en partie l’inscription dans un club ou une structure sportive (y compris dans une salle de fitness).

Elle est réservée aux jeunes déjà bénéficiaires soit de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi qu’aux étudiants boursiers (jusqu’à 28 ans).

Les familles éligibles doivent avoir reçu du ministère des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques un code par mail, leur permettant d’avoir recours au Pass’Sport. Si ce n’est pas le cas, elles pourront se connecter début septembre sur le portail Pass’Sport pour récupérer leur code, indique le ministère sur son site.

- Interdiction de certains dérivés du cannabis

À partir du 3 juin, la production, la vente et l’usage de nouveaux composés dérivés du cannabis seront interdits en France en raison de "risques" pour la santé. Les molécules concernées sont les cannabinoïdes hémisynthétiques H4-CBD et H2-CBD et des cannabinoïdes purement synthétiques.

Vendus notamment sur internet et dans des boutiques de CBD, ces produits se présentent sous la forme d’huile, de résine, d’herbe, de spray, de bonbons ou encore de liquides pour cigarettes électroniques. Ils sont désormais considérés comme des stupéfiants.

- Des stages pour les élèves de seconde

Du 17 au 28 juin - pour la première fois cette année - les lycéens de seconde générale et technologique doivent réaliser un stage d’observation.

Mais nombre d’entre eux n’ont toujours pas trouvé d’entreprise, d’administration ou d’association pour effectuer ce stage de deux semaines.

À défaut, ils pourront réaliser un séjour de cohésion ou une mission d’intérêt général dans le cadre du service national universel (SNU), voire retourner au lycée pour "affiner (leur) projet d’orientation", selon le ministère de l’Éducation.

Cette initiative vise à permettre à chaque lycéen d'approfondir sa connaissance des métiers et de recevoir un soutien dans la préparation de ses choix d'orientation.

- Fin des déclarations de revenus

Ouverte depuis avril, la période de déclaration des impôts s'achève bientôt pour les contribuables.

Les contribuables des départements 55 et au-delà, dont La Réunion, ont quant à eux jusqu'au jeudi 6 juin, 23 h 59.

Pour ceux situés dans les départements 1 à 19, la date limite est passée depuis ce jeudi, 23 mai. Les personnes domiciliées dans les départements 20 à 54 ont une semaine de plus, jusqu'au jeudi 30 mai pour faire leur déclaration.

Les avis d’imposition seront disponibles à partir de fin juillet, voire août.

