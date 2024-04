Carburants, santé, compte CPF, impôts… tout ce qui change au 1er mai

Pour ce mois de mai 2024, plusieurs évolutions ont lieu pour le quotidien des Français, à commencer par la hausse du prix des carburants à La Réunion. Ce qui change également, l'utilisation de votre compte CPF ou l'augmentation du forfait pour aller chez le médecin. Des changements qu'il est important d'avoir à l'œil pour ce 1er mai. À ne pas oublier également, les demandes de bourse, les inscriptions sur les listes électorales et surtout, de déclarer vos impôts (Photo www.imazpress.com)

Carburants : mauvaise nouvelle à la pompe, les prix augmentent en mai 2024

Mauvaise nouvelle à la pompe. À compter du 1er mai 2024, le prix du super sans-plomb est en hausse de 5 centimes et celui du gazole de 1 centime. Le prix de la bouteille de gaz reste lui stable grâce aux aides de la Région et du Département.

Cette hausse s’inscrit dans une tendance haussière observée depuis le début de l’année et qui s’explique principalement par une forte consommation asiatique et américaine, des tensions géopolitiques en Israël et en Ukraine et par une volonté de l’organisation des pays exportateurs de pétrole de ne pas augmenter les volumes produits.

Consulter votre médecin coûtera plus cher dès le 15 mai

À compter du 15 mai 2024, la participation forfaitaire, c’est-à-dire votre reste à charge lorsque vous consultez un médecin ou faites une radio, passera de 1 à 2 euros, selon l’arrêté du 24 avril 2024.

Ces 2 euros sont automatiquement déduits du "montant de vos remboursements" et "figurent en déduction sur les relevés de remboursement" précise le site du Service Public.

Les participations forfaitaires versées par an et par personne ne pourront pas dépasser la limite de 50 euros.

Un plafond est aussi fixé à 4 euros par jour et par médecin.

Les femmes enceintes au bout du 6e mois de grossesse, les mineurs et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire restent exemptés de ces frais.

CPF : il faudra payer 100 euros pour faire une formation

Vous devrez bientôt payer 100 euros pour financer une formation via votre compte personnel de formation (CPF).

Le décret d’application n’a pas encore été publié. Toutefois, cette mesure, visant à réaliser des économies, devrait être appliquée à partir de ce mercredi 1er mai.

Pour rappel, les demandeurs d’emploi et les salariés dont les formations sont partiellement financées par l’employeur ne seront pas concernés par ce reste à charge de 100 euros. En outre, ce montant pourrait être ajusté chaque année en fonction de l’inflation.

Les conditions d’accès à MaPrimeRénov’ s’assouplissent

Les modalités d’accès aux aides MaPrimeRénov’ vont évoluer à partir du 15 mai, comprenant notamment, deux changements majeurs, comme l’indique le site du gouvernement.

Le premier concerne un assouplissement des règles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). Ceux qui souhaitent réaliser des travaux d’isolation ou changer leur chaudière et qui désirent obtenir une aide de MaPrimeRénov n’auront plus besoin de fournir un diagnostic DPE, qui a pour objectif d’étudier la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment.

À cela, s’ajoute aussi un deuxième aménagement. Les maisons classées F (très énergivore et produisant beaucoup de gaz à effet de serre) et G (indiquant que le logement est une passoire énergétique) pourront désormais bénéficier d’aides de la part de l’État pour réaliser des rénovations énergétiques, ce qui leur était impossible avant.

Dernier mois pour faire sa demande de bourse étudiante

Pour les étudiants ou les futurs étudiants qui souhaiteraient obtenir une bourse ou un logement pour la rentrée scolaire 2024, il ne faut pas oublier de déposer votre dossier avant le vendredi 31 mai.

Pour rappel, la bourse étudiante est réservée aux personnes inscrites en formation initiale, que ce soit en France ou dans un pays membre de l’UE (Union européenne). L’établissement d’enseignement, qu’il soit public ou privé, doit être autorisé à recevoir des boursiers. De plus, les études entreprises doivent être suivies à temps plein et concerner le niveau supérieur.

Enfin, pour être boursier, il faut avoir moins de 28 ans lors de votre première demande, à moins que vous n’ayez participé à un service civique, fait du volontariat international ou était volontaire dans les forces armées. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes handicapées.

Derniers jours pour s’inscrire sur les listes électorales

Vous souhaitez voter aux élections européennes du 9 juin 2024 ? N’oubliez pas si vous avez déménagé : l’inscription sur les listes électorales peut se faire en ligne via le site service-public.fr jusqu’au 1er mai 2024. Si vous faites les démarches en mairie, vous avez jusqu’au 3 mai 2024.

Il n’est donc pas encore trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales pour les personnes ayant déménagé récemment, acquis la nationalité française ou recouvré le droit de vote.

Le délai est même allongé au 30 mai dans certains cas très particuliers, par exemple pour les personnes qui deviendront françaises ou majeures entre le 4 mai et le 8 juin 2024, ou encore pour les fonctionnaires qui déménageront dans cet intervalle.

Déclaration d’impôt 2024 : les dates limites à ne pas oublier

Il s’agit sans doute de la date la plus importante à retenir. Il ne faut surtout pas oublier que le mois prochain marque la fin de la campagne de déclaration des revenus sur l’année 2023.

Pour La Réunion, la date limite est le jeudi 6 juin 2024.

En revanche, si vous êtes éligible à la déclaration d’impôt au format papier, le dernier jour pour renvoyer le formulaire 2042 à votre centre des impôts est le même, quel que soit votre lieu de résidence : le mardi 21 mai 2024.

