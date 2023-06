21 juin : alon fèt la mizik nout tout ansanm !

On ne la présente plus que ce soit à La Réunion ou dans le reste de la France. La fête de la musique est l'un des événements culturels phares qui est célébré le 21 juin chaque année. À La Réunion, c'est l'ensemble des communes de l'île qui se mobilisent pour vous offrir un magnifique spectacle. Jazz, séga, maloya, pop, rap… il y en aura pour tous les goûts. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La fête de la musique est internationale : en moins de trente ans, elle est reprise dans 120 pays sur les cinq continents avec plus de 340 villes participantes dans le monde.

À La Réunion toutes les communes participent à ce grand événement musical populaire et surtout gratuit.

Saint-Pierre

À l'occasion de la fête de la musique, Saint-Pierre a dévoilé sa programmation pour l'édition 2023. Deux ans après une fête digitalisée pour cause de covid, les concerts seront de retour en nombre dans le centre-ville cette année avec 10.000 personnes attendues sur place. Dès 14h, plus de 800 artistes répondront présents pour célébrer la musique.

62 groupes, 8 scènes et 800 artistes, la fête de la musique s'annonce festive et il y en aura pour tous les goûts sur le boulevard Hubert Delisle.

Et pour ceux qui veulent donner de la voix, la ville de Saint-Pierre installe un karaoké géant un peu plus loin, du côté de la scène Lanbians dann somin, à partir de 19h.

Saint-Paul

Saint-Paul, va vibrer au rythme de la fête de la musique ce mercredi 21 juin 2023. Différentes scènes musicales avec de nombreux artistes feront l’animation lors de cette soirée.

Direction le boulodrome de Bellemène, le Parc-en-ciel de Plateau Caillou, le Plateau noir du Ruisseau, Kaz Maron à la Saline, le parking de l’école de Carosse ou encore la place du marché forain de Saint-Paul pour célébrer la musique. De 14 heures à 16 heures, place à la scène ouverte libre.

De 16 heures à 23 heures, des artistes péï se produiront : Clara, NEL, Laura Beg, Dangerous, Laurent Roséli, Médérice, et bien d’autres encore.

Le Tampon

Le 21 juin, jour officiel de fête de la musique, une chorale et un théâtre d'impro s'installeront à 10h dans le parc Jean de Cambiaire au Tampon. Des ateliers fabrications d'instruments et activités créatives et manuelles seront aussi proposés. Tout au long de l'après-midi, les concerts se succèderont avec entre autres du blues et du sega.

Enfin, le samedi 24 juin, pour la dernière journée de cette semaine 100% musique, un ron maloya s'organisera à Trois-Mares place de la mairie. Du côté du terrain de sport du Petit Tampon, plusieurs concerts feront danser les visiteurs de 13h à 15h30

Saint-Denis

Dans le chef-lieu, ce mercredi 21 juin 2023 marquera le lancement de la fête de la musique à Saint-Denis. Cette 41ème édition mettra l’accent sur l’intergénérationnalité. Un thème qui rendra hommage à la diversité des différentes générations et qui par ailleurs rassemblera les personnes de tout âge, origine et horizon en un seul et même événement. La ville a assuré des festivités animées par plus de 1.000 artistes de 18h à 01h00.

Le chef-lieu de La Réunion prévoit de faire de cet événement l’un "des plus bruyants de l’île". Comme l’a indiqué ce mercredi matin Ericka Bareigts, maire de la commune, "à Saint-Denis la fête de la musique c’est LA fête".

Le Port

Pour la fête de la musique qui aura lieu ce mercredi 21 juin 2023, la ville du Port prévoit dans animations et concerts dans les quatre coins de la commune. Jusqu’au samedi 24 juin, les festivités se poursuivront avec des concerts "mettant en lumière le talent des groupes et musiciens de quartier".

Petite-Île

Le mercredi 21 et le samedi 24 juin, le commune de Petite-Île donne rendez-vous en centre-ville pour pour des concerts de l'EMA PI, de Baster, des démonstrations et de l'initiation à la danse Hip-Hop, des shows chorégraphique Handidanse ... Et en bouquet final Kaf Malbar et Dominique Barret !

Saint-Leu

À Saint-Leu, dès 13 heures, les festivités se dérouleront sur le parvis de la mairie avec des nouveaux talents Saint-Leusiens et des artistes tels que Baster, Séga'el et Algéric. Suivront tout au long de l'après-midi et en soirée de nombreux concerts.

Une fête de la musique qui s'étendra jusqu'au 28 juin. Avec, le 21 juin, un concert de bossa nova avec Luar à la médiathèque Baguett' et le 24 juin à 16 heures, le concert de Ousanousava à la médiathèque Roger Poudroux (Chaloupe).

Cilaos

À l’occasion de la fête de la musique, la ville de Cilaos donne rendez-vous au Collège Alsace Corré le mercredi 21 juin 2023 pour un concert gratuit. La soirée sera enflammée avec Malcom et Khaledo, Tmatt et Destyn Maloya.

Étang-Salé

Le mercredi 21 juin de 17h à minuit, venez nombreux à la fête de la musique organisée au complexe sportif du Centenaire à l'Étang-Salé les Hauts. 11 artistes et groupes issus d'horizons différents se succèderont sur scène.

La Possession

À La Possession, retrouvez les artistes Kaf Malbar, Liljooe, le Groupe Désizion, All Star, Willy Fessin, Frédéric Assani, Orchestre des Flamboyants, Danny Groupe, Soleil Maloya ou encore OVVV Percussion le vendredi 23 juin de 17 heures à minuit sur la place festival.

Trois-Bassins

À Trois-Bassins, la fête de la musique, c'est toute la semaine dans les quartiers. Ce merdredi, la scène ouverte sera dans le quartier Piveteau, avec, sur scène : KafO'Yabar, Mathéo Cadet, Mouv'Man, Ily Singer et Etinsel Maloya.

Saint-Andre

La ville de Saint-André fête la musique avec plus de 30 artistes. "Venez profiter d’animations et de concerts gratuits dans les quartiers de la ville, Cressonnière, Fayard, Cambuston, Centre ville, et ne ratez pas le concert final le 24 juin sur le parvis de la mairie avec Clara, DJ Seb, PLL...

Pour rappel, la première fête de la musique a été célébrée le 21 juin 1982 sous l'impulsion de Jack Lang, alors ministre de la culture.

Saint-Benoît

La commune de Saint-Benoît propose un programme riche et varié concocté par la ville, le Bisik et l’Olive Bleue Café? Que vous soyez fan de pop rock, séga, rap, maloya, reggae ou encore de musiques du monde, vous trouverez forcément votre bonheur sur l’une des trois scènes musicales.

Les Avirons

Retrouvez et découvrez l’ensemble de la programmation de la fête de la Musique 2023 aux Avirons (21-25 juin 2023). Démarrage en fanfare à la médiathèque Jean Bernard, le mercredi 21 juin 2023, grâce au travail musical initié par le CCAS de la ville. Le dimanche 25 juin 2023, un concert organisé par le Service Culturel sur le stade du centre-ville mettra fin aux festivités.

Saint-Louis

La ville de Saint-Louis célèbre la fête de la musique, le mercredi 21 juin 2023, sur le site l'ex Aquagliss à l'Étang du Gol à partir de 18 heures. Au programme de la soirée, une ambiance séga local avec des artistes comme Deyrah, Aim a nou, ou plus lovers sur le tempo d’Algéric.

Pour achever d’enflammer le public, R&B aux sonorités traditionnelles, à tendances caribéennes ou zouk feront partie du mix avec les artistes du Run Hit avant que l’incontournable T-Matt ne débarque.

Saint-Joseph

La Fête de la Musique s'invite à Saint-Joseph. "Amoureux de la musique, ne manquez pas les scènes ouvertes qui se tiendront à la Médiathèque du Sud Sauvage et dans les quartiers de Carosse et Vincendo."

- Parkings et stationnement -

Qui dit fête de la musique dit également routes barrées dans certaines communes.

À Saint-Denis, dès 16h, la ville sera quadrillée par la police municipale et des agents de sécurité de la voirie publique pour faire en sorte que les gens se garent correctement". Des fouriéristes seront aussi présents tout au long des festivités.

Les parkings publics seront exceptionnellement gratuits, offrant donc plus de 600 à 1.200 places. Un moyen de "désengorger le centre-ville pour que la fête de la musique ne soit pas un concert de klaxons", a rappelé Gérard Françoise, élu à la marie de Saint-Denis.

L’axe Félix Guyon réservé aux allées et venues des bus et ville quadrillée, permettront aux amoureux de la musique de flâner au grès des sons. Jusqu’au petit matin toute la ville sera mobilisée pour accueillir dans un esprit voué au plaisir d’écouter de la musique.

Alors, bonne fête de la musique à toutes et à tous !



