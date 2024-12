Allocations, santé, logement... l'année 2025 ammène avec elle son lots de changements

À compter de ce mercredi 1er janvier 2025, les citoyens devront composer avec de nouvelles réglementations. RSA, chômage, allocations, transports, logement… La nouvelle année apporte avec elle sont lots de changements pour les Français, bons ou mauvais. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

- Carburants –

Le prix des carburants va légèrement augmenter au 1er janvier 2025. Le sans-plomb passe à 1,64 euro/litre, soit une augmentation de 2 centimes, le gazole à 1,27 euro/litre et augmente donc de 1 centime, tandis que la bouteille de gaz grimpe à 18 euros après la suppression de la subvention du Département

- Des nombreux changements en ce 1er janvier 2025 -

- Du changement dans le carnet de santé

Un arrêté publié au Journal officiel le 14 novembre 2024 dessine le modèle du nouveau carnet de santé de l’enfant, à partir du 1er janvier 2025. Composé de quatre grandes parties, il comporte des nouveautés dans chacune d’entre elles avec, notamment, l’ajout de messages de prévention pour élever son enfant sans violence, pour l’introduction des aliments, pour le sommeil de l’enfant, sur l’utilisation des écrans ou pour prendre soin de la santé mentale des adolescents.

Le détail du suivi des 20 examens obligatoires sera aussi inscrit plus précisément et permettra de détecter les troubles du neuro-développement.

Toutes les nouveautés sont recensées sur le site de l’Assurance maladie.

De plus, suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé, le ministère de la santé impose un nouveau vaccin pour les nourrissons dès le 1er janvier 2025, celui contre les infections à méningocoques ACWY et B.

Cette obligation "vise à mieux protéger les nourrissons contre ces infections graves, en réponse à une recrudescence préoccupante observée ces dernières années".

- Bond en arrière sur les tickets-restaurant

La succession de nouveaux gouvernements, et la chute de celui de Michel Barnier, a eu raison des règles sur les tickets-restaurant, faute de temps pour faire voter le texte.

Il ne sera plus possible d’acheter de produits alimentaires non directement consommables avec vos titres à partir du 1er janvier 2025.

Oui donc aux sandwichs ou aux plats cuisinés, mais non aux aliments tels que les pâtes, le riz ou la farine par exemple.

Le montant quotidien utilisable reviendra à 19 euros contre les 25 euros autorisés depuis 2022.

Un retour à l'ancienne utilisation des titres-restaurants qui pourrait ne pas durer en 2025 puisque l'adoption d'une prolongation de l'usage actuel des tickets-restaurant pourrait être votée prochainement.

- Moins de plastique à l’école et à la crèche

Toutes les structures accueillant des enfants (école, crèche, établissement médical spécifique) auront l’interdiction d’utiliser des contenants alimentaires en plastique pour la cuisson, le réchauffage et le service et ce dès le 1er janvier 2025.

Cela concerne les établissements dans des communes de 2 000 habitants et plus.

- Hausse des prix des courriers et colis

La Poste a communiqué sur une augmentation de 6,8 % en moyenne des prix des courriers et des colis. Les raisons avancées : l’inflation et la baisse du volume du courrier. Cette hausse sera effective au 1er janvier 2025.

Voici l’évolution des prix des lettres :

• la lettre verte coûtera 1,39 € (contre 1,29 €),

• la lettre service plus coûtera 3,15 € (contre 2,99 €)

• la e-lettre rouge coûtera 1,49 € (prix inchangé)

• la lettre recommandée 20 g coûtera 5,74 € (contre 5,36 €)

• la lettre internationale 20 g coûtera 2,10 € (contre 1,96 €)

• le sticker "suivi" coûtera 0,50 € (prix inchangé)

- Du changement attendu du côté des droits sociaux -

Cette année, il y aura également du changement attendu du côté des droits sociaux, notamment concernant le RSA et l’assurance chômage.

15 heures d’activité hebdomadaire pour les bénéficiaires du RSA

À partir du 1er janvier 2025, les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) devront consacrer 15 heures par semaine à des activités d’insertion pour conserver leur allocation. Ces activités peuvent inclure des formations, des stages ou des immersions en entreprise.

Pour les personnes déjà des allocataires du RSA, aucune démarche ne sera nécessaire concernant l'inscription à France Travail.

En revanche, si vous devenez bénéficiaire du RSA en 2025, il faudra remplir directement sur le site internet de France Travail, un questionnaire en ligne, permettant à la personne d'être orientée vers l'organisme référent susceptible de l'accompagner.

Par la suite, le demandeur d'allocations devra effectuer un bilan personnalisé de sa situation et signer un contrat d'engagement avec son organisme référent.

Nouvelles règles d'indemnisation du chômage

À partir du 1er janvier 2025, il y aura du changement pour les demandeurs d'emploi avec l'entrée en vigueur de nouvelles règles d'indemnisation.

Le nouveau texte prévoit de relever de deux ans les bornes d’âge à partir desquelles les chômeurs seniors bénéficient d’une durée d’indemnisation plus longue.

Le palier ouvrant droit à 22,5 mois d’indemnisation maximum va passer de 53 à 55 ans. Le palier permettant 27 mois d’indemnisation est relevé de 55 à 57 ans.

Il y aura également un assouplissement pour les travailleurs saisonniers qui devront travailler moins longtemps qu'auparavant pour accéder au chômage. En effet, seuls cinq mois travaillés sur les vingt-quatre derniers seront nécessaires pour toucher le chômage contre six mois jusque-là.

- Revalorisation des pensions de retraite

Bonne nouvelle pour les retraités dès le premier jour de l’année 2025 : les retraites de base seront revalorisées de 2,2 %, un taux "lié à l’indexation mécanique sur la base de l’inflation constatée en 2024 par l’Insee".

- L’allocation journalière de proche aidant évolue

Cette allocation, qui vient soutenir les proches aidants, pourra être renouvelée si ce dernier aide plusieurs personnes au cours de sa vie. Il pourra bénéficier de 66 jours d’indemnisation pour chaque personne aidée, dans la limite de 264 jours au cours de sa vie.

Congé proche aidant : nouvelle règle

- Les logements vont subir plusieurs modifications -

Le secteur de l’immobilier est aussi en proie à de nouvelles réformes en janvier.

Le taux d’intérêt du PEL diminue

À partir du 1er janvier 2025, le taux d’intérêt de ce produit d’épargne va chuter de 0,5 point, et ainsi passer de 2,25% à 1,75%, comme l'a indiqué un avis publié au Journal officiel, mercredi 18 décembre.

Il faudra donc souscrire votre PEL avant le 31 décembre auprès de votre banque pour bénéficier de son taux d'intérêt à 2,25%.

De nouvelles conditions d’éligibilité pour MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’, célèbre coup de pouce financier prisé des Français soucieux d’entamer des travaux de rénovation énergétique, connaît des changements importants cette année. Le budget alloué à la prime est réduit, tandis que l’aide se concentre désormais uniquement sur les travaux majeurs. Ces évolutions pourraient avoir un impact sur les projets de rénovation des propriétaires.

La loi anti-Airbnb entre en vigueur pour limiter les abus

La loi Le Meur, surnommée "loi anti-Airbnb", entre en vigueur au 1er janvier 2025. Elle vise à réguler les locations de meublés touristiques en réponse à leur développement jugé excessif.

Cette loi introduit de nouvelles obligations pour les propriétaires et donne plus de pouvoir aux communes pour contrôler ces locations. L’objectif est de favoriser l’accès au logement permanent pour les résidents locaux.

Logement : fin des passoires énergétiques classées G

Dans le cadre de la lutte contre les passoires énergétiques, il sera interdit au 1er janvier 2025 de proposer à la location un logement dont la performance énergétique correspond à la lettre G.

À noter que cela concernera les logements classés F en 2028, puis les logements classés E en 2034.

- Contrôle technique et fin d'exonération pour les voitures -

Le contrôle technique des véhicules renforcé à la nouvelle année

Le contrôle technique évolue lui aussi au 1er janvier 2025 pour mieux correspondre aux besoins environnementaux et aux règles de sécurité routière. De nouveaux équipements plus performants seront utilisés pour détecter les fraudes, notamment les manipulations liées aux systèmes antipollution.

Les contrôles de sécurité, incluant les freins, suspensions et ceintures, seront également renforcés. Ces changements pourraient entraîner une augmentation du coût du contrôle technique

Fin de l'exonération pour les véhicules hybrides

Au 1er janvier 2025, les véhicules hybrides ne seront plus exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de CO₂.

Un changement qui sera accompagné d'une augmentation de la taxe annuelle sur les émissions de CO₂ pour les véhicules de société immatriculés pour la première fois en France à partir de mars 2020. Le barème pour l'année 2025 est à retrouver ici. Une augmentation qui a pour but de favoriser les véhicules propres.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com