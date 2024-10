Grève Albioma : les employés demandent une véritable médiation auprès du groupe

Ce mardi 22 octobre 2024, la CGTR aux côtés des employés en grève d'Albioma annoncent vouloir trouver un consensus avec les employeurs. Mais la boîte rachetée par un groupe américain depuis peu ne l'entend pas de cette oreille et continue à ignorer les demandes des travailleurs. Déjà accompagné par la CGTR, c'est auprès de l'État que les salariés d'Albioma cherchent une solution. Pour le moment, les salariés Antillais et Réunionnais sont dans l'attente d'une table ronde auprès du groupe Albioma (Photo : www.imazpress.com)

Toujours aucun consensus trouvé entre le groupe Albioma et ses employés à ce jour. En grève depuis jeudi 21 septembre à 20h50, le groupe ne semble toujours pas enclin à écouter les revendications des travailleurs.



Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé : "nous avons posé nos revendications depuis le mois de février. Après avoir parlé avec la direction, ils ont décidé de mettre des facilitateurs pour trouver un consensus", explique Patrick Hoarau, secrétaire général de la CRGT industries électriques et gazières (IEG). Mais ce dernier affirme "ces facilitateurs avaient pour rôles de faciliter les échanges pour sortir de ce conflit, malheureusement on s'est rendu compte qu'ils étaient sous l'emprise du groupe".



Pour rappel, le groupe Albioma a été racheté depuis 2022 par le fonds de pension américain KKR. Un rachat qui pose des problèmes en termes de "respect de dialogue social et d'acquis" selon la CRGT.



- Des coupures de courants sur tout le territoire -



Ce manque d'écoute a déclenché la colère des salariés qui ont posé un préavis de grève ayant des conséquences sur le quotidien des Réunionnais. Des pannes d'électricité ont été constatés dans toute l'île, privant plus de 20.000 clients de courant. Mais Patrick Hoarau souligne : "ces coupures de courant sont arrivées sur des secteurs au hasard et ont touché tout le monde y compris nos familles".

Des coupures qui ont également touché les planteurs de canne en plein pendant la campagne sucrière. Les usines de Bois Rouge à Saint-André et du Gol à Saint-Louis se sont retrouvées à l'arrêt empêchant les planteurs d'y emmener leurs récoltes. En raison de ce manque à gagner, les planteurs ont versé leur chargement sur le rond-point de la pente Sassy ce mardi.



- Dans l'attente de médiation -



"Aujourd'hui nous sommes en grève à la centrale et même si les tranches sont actuellement en redémarrage, rien n'exclut le fait de repartir comme jeudi avec les coupures de courant", annonce Joël Didat, délégué syndical à la CRGT d'Albioma. "Pour le moment, on attend qu'une médiation soit mise en place par l'État dans le but de trouver un consensus. C'est ce qu'on attend pour terminer notre préavis de grève qui est en cours depuis début septembre", explique le délégué syndical.



"On attend à ce que les règles de l'entreprise soient respectées, de la sécurité, des accords signés et puis qu'on ne touche pas à nos statuts", affirme Joël Didat. Des droits pour lesquelles les salariés ont dû se battre pour sa mise en application. "L'accord de 72 a été signé par le gouvernement et les syndicats représentatifs, c'est la mise en place des IEG qui n'a pas été effective à La Réunion. Après une grosse grève, cette mesure a été appliquée en 2002. Il précise : "et aujourd'hui la répercussion sur les salariés qui doivent partir en retraite c'est un manquement dans les indemnités". Regardez





Pour Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR : "je souhaite qu'une médiation soit faite et c'est ce qui l'air de se mettre en place. On a vu le préfet il y a trois semaines et ce vendredi, en tout cas il y travaille".



"Mais au final si rien n'est fait, chacun prendra ses responsabilités. Les camarades prendront les leurs et peu importe la décision, on les soutiendra", déclare le secrétaire général de la CGTR. Il renchérit : "c'est inadmissible aujourd'hui qu'on vende à un groupe américain une entreprise qui prend sur les salariés dans une entreprise qui ramène 45% de la richesse, on marche sur la tête". Regardez





Dans tous les cas, le syndicat affirme ne pas prendre les responsabilités des conséquences d'une possible reconduite de grève : "il faut également trouver des solutions pour trouver de nouvelles ressources d'énergies car ce n'est pas normal que cela prive une partie de la population".

