Face aux bruits des pétards et feux d’artifice, l'importance de protéger les chiens

À La Réunion, les fêtes de fin d’année riment avec explosions de pétards et feux d’artifice, illuminant le ciel mais semant parfois la panique chez nos compagnons à quatre pattes. Si ces festivités sont un moment de joie pour une grande partie de la population, elles peuvent devenir un véritable traumatisme pour les animaux particulièrement sensibles aux bruits. Pour éviter que votre animal ne s’enfuit, voici quelques conseils (Photo : www.imazpress.com)

Les chiens perçoivent les sons de manière bien plus intense que les humains. Les détonations soudaines des pétards déclenchent souvent des réactions de peur extrême chez eux.

Cette panique peut conduire à des comportements dangereux : certains chiens s’échappent, se perdent, se blessent ou, dans les cas les plus graves, se retrouvent accidentés.

Les associations de protection animale de l’île signalent chaque année une recrudescence des signalements de chiens errants ou blessés durant cette période festive.

- Protéger votre animal : des précautions simples mais essentielles -

Pour éviter que votre chien ne souffre des festivités bruyantes, voici quelques gestes à adopter, rappelés par le Territoire de l'Ouest et la Cinor.

- Sécuriser l’environnement : Durant les soirées festives, gardez votre chien à l’intérieur, dans une pièce calme et fermée, loin des fenêtres et des bruits extérieurs. Vous pouvez couvrir les sons avec une musique douce ou la radio. Si une sortie est nécessaire, privilégiez des endroits éloignés des zones bruyantes et gardez-le toujours en laisse.

- Rassurer l’animal : Si votre chien montre des signes d’angoisse, restez près de lui, parlez-lui calmement et caressez-le. Vous pouvez également utiliser des accessoires apaisants, comme des colliers ou des vêtements imprégnés de votre odeur, qui lui offriront une sensation de réconfort.

- Assurer son identification : Assurez-vous que votre chien porte un collier avec vos coordonnées ou qu’il est correctement identifié par puce électronique. En cas de fuite, cela augmente considérablement les chances de le retrouver rapidement.

Les vétérinaires locaux rappellent également l’importance de consulter un professionnel si l’anxiété de votre chien est trop marquée : des solutions, comme des phéromones apaisantes ou des traitements temporaires, peuvent être envisagées.

C’est pareil pour les chats : "Les chats savent très bien où ils se sentent en sécurité : laissez-les y aller et ne les dérangez surtout pas", recommande le docteur Laetitia Barlerin, vétérinaire.

Quant aux nouveaux animaux de compagnie (NACS), ils se réfugieront dans leur petite maison. Et pour l’ensemble des animaux de la maison, "n’oubliez pas de fermer les volets pour éviter qu’ils ne voient les lumières" ajoute la vétérinaire.

- Sensibiliser pour mieux protéger -

Au-delà des précautions prises par les propriétaires d’animaux, une sensibilisation collective pourrait limiter les effets néfastes des pétards sur les chiens.

Réduire les détonations nocturnes près des zones résidentielles, informer le public des impacts sur les animaux, et promouvoir des alternatives silencieuses comme les feux d’artifice sans bruit sont autant de pistes à explorer pour protéger les chiens tout en respectant les traditions festives.



Si vous trouvez un animal, vérifiez l'identification chez un vétérinaire, c'est gratuit et sans rendez-vous. Demandez aux voisins, l'animal ne vit sûrement pas très loin. En cas de perte, n'hésitez pas à vous rapprocher de leurs réseaux sociaux pour passer une annonce.



Pour de belles fêtes, protégez vos amis à quatre pattes.

