Inspection du travail : 397 interventions pour travail illégal

Ce jeudi 11 avril 2024, la DEETS (direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Réunion) a présenté son bilan d'activité 2023. Au total, l'inspection du travail a réalisé 2 016 interventions dont 397 relatives au travail illégal l'année dernière. Depuis 2023, certains agents travaillent sur les pratiques commerciales du laboratoire pharmaceutique Urgo jugées illégales (photo sly/www.imazpress.com)

La DEETS a réalisé 2 016 interventions, dont 397 relatives au travail illégal. À la suite de ces interventions la direction a lancé : 96 mises en demeure, 74 procès-verbaux dont 47 pour travail illégal, neuf transactions pénales, 115 arrêts de travaux ou d'activité, 17 amendes administratives notifiées et 56 210 euros recouvrés, quatre fermetures administratives en matière de travail illégal.

190 agents agissent au sein de trois pôles différents : le pôle C (concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie), le pôle entreprises, emploi et solidarités et le pôle relations du travail et développement du dialogue social.

- Une entreprise sur trois arrétée par les services à cause d'un risque de chute de hauteur -

"Sur le volet santé et sécurité, l'attention particulière est pointé sur le risque de chute de hauteur. Les services se sont mobilisées sur les chantiers du BTP. On a constaté que la prévention n'est pas au rendez-vous sur les petits chantiers", explique Christelle Lim Su Kwai, responsable du pôle travail.

"On a pu faire des contrôles de constructions de maisons individuelles, où une entreprise sur trois a été arrété par nos services à cause d'un risque de chute de hauteur", précise la responsable.

- 120 officines concernées à La Réunion par l'affaire du laboratoire pharmaceutique Urgo -

Depuis 2023, Patrick Chauchon, responsable du pôle C, explique que ses agents travaillent sur une enquête exceptionnelle, concernant les pratiques commerciales du laboratoire pharmaceutique Urgo : "l'enquête a débuté dans l'Hexagone, suite à des perquisitions au sein des laboratoires Urgo. Les perquisitions ont mis à jour une liste de pharmaciens bénéficiant de cadeaux de la part du laboratoire, en échange à une renonciation à des remises contracuelles aquises à la pharmacie sur des produits spécifiques".

120 officines sont concernées à La Réunion : "depuis 2023 nous entendons dans un cadre pénal chacun des responsables de ces officines. Et ces auditions pénales se font sous l'autorité des parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre qui décideront des suites à donner à ces fraudes", détaille Patrick Chauchon.

Plus de 20 procédures sont d'ores et déjà transmises.

Concernant les cadeaux, il s'agit "des bijoux, des séjours, du champagne, rien à voir avec l'activité de la pharmacie", souligne le responsable.



Le pôle C a contrôlé au total 1 772 entreprises, et lancé 244 avertissements, 164 048 euros d'amendes pénales et plus d'un million d'euros d'amendes administratives.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com