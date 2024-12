8ème tour de la Coupe de France : le Saint-Denis FC veut s'offrir l'USSA Vertou

C’est le moment d’envoyer sa lettre au Père Noël. Et celui d’espérer qu’un club de foot réunionnais dépasse une nouvelle fois le 8ème tour de la coupe de France. Le Saint-Denis FC affronte, ce dimanche 1er décembre 2024, l’Union sportive de la Sainte Anne Vertou (USSA Vertou), un club de N3. Le match a lieu à la maison au stade Jean Ivoula (Saint Denis). Objectif recherché et avoué pour les garson la kour : croquer des Nantais évoluant dans la division supérieure (Photo sly/www.imazpress.com)

Un week-end par an, deux parfois, trois exceptionnellement, les Réunionnais se passionnent pour le club de l’île qui va briller dans la mythique coupe de France.

Et ce moment est arrivé. Ce week-end se jouent en effet partout en France les matches du 8ème tour de cette compétition, soit l’équivalent des 64èmes de finale.

Il y a 15 jours le Saint-Denis FC avait brillamment vaincu la Saint Pierroise lors de la finale de la coupe régionale de France.

Si le club dionysien veut avoir le privilège de jouer contre un club métropolitain sur une pelouse durcie par le gel en 32ème de finale, il lui faudra d’abord gagner ce dimanche après-midi la rencontre contre le club de Loire-Atlantique USSA Vertou.

- Vertou évolue une division au-dessus du Saint-Denis FC -

Les Jaunes contre les Rouges. Comme dans Koh-Lanta. Sur le papier, Vertou ne tient pas la comparaison. La ville en banlieue de Nantes compte 6 fois moins d’habitants que le chef-lieu de l’île, mais la page Facebook de son club affiche… 5 fois plus de followers.

Accessoirement, l’Union Sportive de Sainte-Anne Vertou évolue en National 3 (ex-CFA 2), soit une division de plus que le championnat régional de nos champions locaux. Autrement dit, on ne part pas au conseil avec un collier d’immunité.

Sur les 10 dernières années, les Réunionnais envoient régulièrement des clubs en 32ème de finale : la Sainte Marienne en 2013 et en 2015, l’Excelsior en 2016, la Saint Pierroise en 2019, le Saint Denis FC déjà en 2021 et la Tamponnaise en 2022.

Une fois, une seule, un club réunionnais a atteint les 16 ème de finale. Tous les amateurs de football s’en souviennent encore : Saint Pierre qui bat Niort, lequel évoluait pourtant 4 divisions au-dessus des Sudistes il y a 5 ans.

- La Réunion unie derrière les Dionysiens -

On aimerait bien voir La Réunion qui a du mal à s’aimer ces derniers temps s’unir derrière les Dionysiens et les aider à aller aussi loin, voire plus loin. Premier signe positif : l’US Sainte Marie avait gagné son match contre ce même club dans cette même compétition.

OK, en 2015. Mais quand même… Deuxième signe positif pour les Réunionnais : le hasard a permis au Saint Denis FC de jouer ce 8 ème tour à domicile (c’est une première). Il n’y aura donc pas de facteur « choc thermique » à prendre en compte.

Autre première : les Canaris vont jouer au stade Jean Ivoula pour la première fois… depuis 4 ans, en raison de longs travaux.

- Un match de football pour l'histoire -

La question centrale, au-delà de la motivation et de la forme des joueurs, ou encore des schémas tactiques, c’est : est-ce le stade sera plein ? Est-ce que les 8 500 places du stade seront toutes vendues ?

Est-ce que le public réunionnais va comprendre combien le moment qui va se jouer ce dimanche est historique ?

Un fin connaisseur du foot péi a rappelé dans un commentaire sur la page Facebook du Saint Denis FC que "la dernière fois que Saint Denis a joué contre une équipe métropolitaine au stade de l’Est remonte… à février 1988" (contre Valenciennes).

Historique. On vous a dit que ce serait historique !

