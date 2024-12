Coupe de France de football : le Saint-Denis FC réalise l'exploit et file en 32èmes de finale

Ce dimanche 1er décembre 2024, le Saint-Denis FC a décroché sa qualification pour les 32èmes de finale de la Coupe de France en battant l’USSA Vertou, une équipe de nationale 3, après une intense séance de tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.). Dans un stade Jean-Ivoula en liesse, les Dionysiens se sont offert la victoire aux Dionysiens. Ils rêvent désormais d'aller le plus loin possible dans la compétition. Leur adversaire pour les 32ème de finale sera tiré au sort ce lundi (Photos : sly/www.imazpress.com)

Le Saint-Denis FC a marqué les esprits ce dimanche en s’imposant face à l’USSA Vertou. Devant un stade Jean-Ivoula en effervescence, les Dionysiens ont tenu tête à leurs adversaires dans un match intense et physique.

Après un début prudent de la part des deux clubs, la rencontre s’est progressivement animée au fil de la première mi-temps. Les joueurs du Saint-Denis FC, en blanc, ont su se montrer dangereux à plusieurs reprises.

- Un match sous tension -

Sur corner, Emmanuel Vincent a même failli ouvrir le score d’une superbe tête décroisée, manquant le cadre de peu. L'USSA Vertou, en bleu, s’est également illustrée en contre, sans parvenir à prendre l’avantage.

La fin du premier acte a été marquée par des échauffourées près de la ligne de touche. Une altercation entre joueurs a nécessité l’intervention des staffs des deux camps, sous les yeux de l’arbitre qui a sorti un carton jaune de chaque côté.

- Une seconde mi-temps maîtrisée -

Cette montée de tension, ajoutée à la chaleur écrasante, a compliqué la tâche des joueurs, en particulier ceux de Vertou, confrontés à un choc thermique après leur départ de l'Hexagone sous 5 degrés.

Plus entreprenants après la pause, les Dionysiens ont ainsi progressivement pris l’ascendant, notamment grâce à Assoumani, intenable sur son aile droite. Ses percées ont souvent mis en danger la défense adverse, mais le dernier geste a manqué.

- Un tir au but pour la gloire -

Vertou, de son côté, a tenté de résister avec des contres sporadiques, sans plus de réussite. Le suspense est resté entier après 90 minutes sans but. Tout s’est finalement joué lors de la redoutée séance de tirs au but.

Emmanuel Vincent, déjà remarquable dans le jeu, a transformé son penalty d’un tir imparable sous la barre. Après un troisième tir logé largement au-dessus par le joueur de Vertou, il ne restait plus qu'à tout rentrer pour se qualifier. Mamoudou Diallo, entré en cours de match à la place du capitaine courage Jérémy Anilha, a offert la victoire à Saint-Denis en concluant avec audace par une panenka, un pénalty tiré tout en douceur.

- Le Saint-Denis FC en route pour les 16èmes -

"Nous avons montré que l’impossible n’existe pas", a déclaré l’entraîneur de Saint-Denis, extrêmement ému et fier de ses joueurs à l'issue de la rencontre. Avec cet exploit face à un club de Nationale 3, les Dionysiens décrochent donc leur ticket pour les 32èmes de finale de la Coupe de France.

Le tirage au sort est prévu ce lundi au Parc des Princes, à Paris. En cas de qualification à l'issue des 32ème de finale, les joueurs du Saint-Denis FC pourraient s'offrir une confrontation face à une équipe de Ligue 1 en 16ème. Mais nous n'en sommes pas encore là.

L’île tout entière attend désormais avec impatience le prochain match, prévu le 20 ou le 21 décembre dans l'Hexagone

