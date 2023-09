Crise de l'eau : Philippe Vigier en visite à Mayotte pendant deux jours

Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer sera de retour à Mayotte mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023, après sa dernière visite en début de mois. L'île aux parfums est en proie à une crise de l'eau depuis plusieurs mois désormais, et des restrictions draconiennes ont été imposées au début du mois de septembre. Philippe Vigier, accompagné par Max Orville, député européen, pour faire le point sur la situation. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Philippe Vigier commencera sa visite par une distribution d’eau embouteillée à Mamoudzou et en échangeant avec les bénéficiaires.

Cette distribution est "la concrétisation des annonces du 2 septembre dernier, parmi lesquelles l’État s’engage à distribuer gratuitement de l’eau potable aux publics les plus vulnérables - nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes souffrant d’affection de longue durée - avec le concours du détachement de la Légion étrangère de Mayotte, du Régiment du service militaire adapté de Mayotte et des Centres Communaux d’Action Sociale" écrit le ministère.

Le ministre se rendra au siège du département pour un entretien avec le président, Ben Issa Ousseni, et partagera ensuite un déjeuner républicain avec les élus.



Le ministre délégué chargé des Outre-mer présidera ensuite un Comité de suivi de la ressource en eau avec tous les acteurs engagés dans cette crise, les services de l'État, les élus locaux et le syndicat des eaux, pour un point d'étape précis des travaux engagés.



Il se rendra ensuite au Centre Hospitalier de Mayotte afin d’échanger avec les soignants sur leurs conditions d’exercice et l’organisation des soins du territoire mahorais.



Toujours dans l'optique d’une revue exhaustive des nombreux chantiers engagés, Philippe Vigier se rendra sur le site où se déroulent les travaux de l’usine de dessalement de Petite Terre, qui doit permettre de produire 1200 m³/jour dès la fin novembre 2023.



Jeudi matin, Philippe Vigier esdt attendu à la mairie de Mamoudzou pour un entretien bilatéral avec le maire, Ambdilwahedou Soumaila.

Il rencontrera ensuite les Formations Militaires de la Sécurité Civile (ForMISC) qui ont été dépêchées à Mayotte le 15 septembre dernier afin de rendre opérationnelle une unité de traitement de l’eau pour le sud du territoire et le remplissage en eau potable des 15 citernes d’eau dédiées. Il visitera une opération de détection de fuites, enjeu crucial dans le contexte de pertes de 35 % de l’eau potable.

Le ministre terminera ses visites de terrain par une revue de chantier des travaux d’interconnexion entre Petite-Terre et Grande-Terre, après un déjeuner consacré aux acteurs économiques du territoire qui sont grandement impactés par la crise de l’eau.

- Deuxième visite du mois -

Pour rappe, Philippe Vigier s’était rendu le 2 septembre 2023 à Mayotte afin de suivre sur le terrain les opérations d’urgence mises en place par l'État pour répondre à la crise de l’eau sans précédent que traverse le territoire, "à la demande d'Emmanuel Macron, de la Première ministre, Élisabeth Borne, et du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin".



Le ministre avait qualifié la situation "d'inacceptable pour les Mahorais".



Un plan d’urgence qui bénéficie d’un engagement financier de l'État à hauteur de 35 millions d’euros pour les travaux d’urgence – forages, travaux de recherche de fuites, distribution d’eau aux plus démunis, interconnexion des réseaux d’eau potable - et de 350 millions d’euros dans le cadre de la Programmation pluriannuelle d’investissement a été annoncé.

Le ministre délégué chargé des Outre-mer a précisé que ce plan "permet d’agir à très court, moyen et long terme pour garantir un accès à l’eau en quantité suffisante et de qualité irréprochable pour la totalité de la population".

