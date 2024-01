Cyclone Belal : l'aéroport Roland-Garros fermera ses portes à 16 heures ce dimanche

En raison des conditions météorologiques qui continuent de se dégrader, la société aéroportuaire informe les passagers que l’aéroport La Réunion Roland Garros sera fermé ce jour à 16 heures et ce jusqu’à nouvel ordre. Les vols pour la journée de demain sont annulés. Nous diffusons ci-dessous le communiqué de l'aéroport (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour toute information sur les reprogrammations des vols, nous recommandons aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage.

Les passagers dont les vols ont été annulés doivent également se rapprocher de leur compagnie aérienne afin de trouver des solutions d’hébergement.

Pour rappel, la liste des centres d’hébergement est à retrouver sur les réseaux sociaux des mairies et de la Préfecture de la Réunion.

Les équipes de l’aéroport La Réunion Roland Garros sont pleinement mobilisées auprès des compagnies aériennes et de l’ensemble de ses partenaires, en coordination avec services de la Préfecture et de l’Aviation Civile pour garantir la sécurité des opérations aériennes et des passagers.

- Entre annulations de vols et reprogrammation -

• L'aéroport Roland-Garros modifie et avance les vols prévus ce dimanche

En vue du passage du cyclone Belal, l'aéroport de La Réunion a tenu à informer les passagers qui doivent voyager demain, dimanche, que le programme des vols de la journée du 14 janvier 2024 a été modifié et avancé. Pour permettre les opérations d’enregistrement, l’aéroport est ouvert depuis 4h45 ce dimance.

Pour toute information sur les modifications des horaires des vols, il est recommandé aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage.

- retrouvez les horaires des vols en temps réel sur le site internet https://www.reunion.aeroport.fr/

- ou en composant le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.

• Air Austral se prépare au passage de Belal : le point sur le programme des vols

"Air Austral a, par anticipation et en concertation avec les autorités et le poste de commandes opérationnelles de l’aéroport de La Réunion Roland Garros, d’ores et déjà procédé aux premières adaptations de son programme des vols pour la journée du 14 janvier 2024" indique la compagnie

• Air Frane annule ses vols

Air France annonce l’annulation ir France confirme la suspension de ses vols les dimanche 14 janvier et lundi 15 janvier de et vers La Réunion. Les deux vols de Paris Orly et Paris-CDG vers la Réunion du 13 janvier (AF648 et AF652) ainsi que les deux vols de La Réunion vers Paris Orly et Paris-CDG du 14 janvier (AF635 et AF647) sont annulés

"Air France suit la situation en temps réel et la reprise des vols s’effectuera dès la confirmation de la réouverture de l’Aéroport de Saint Denis Gillot" note la compagnie aériene

Les clients peuvent retrouver toutes les informations concernant leur voyage sur airfrance.re ou au +33 970 01 98 02.

