Danse de caractère : deux médailles d'or pour La Réunion lors du concours européen

Ce week-end des 4 et 5 novembre, La Réunion a encore brillé lors du concours européen de danse qui se déroulait en Espagne à Tarragone. Les danseuses du Petit conservatoire d'Eva - Camille et Maélie - ont remporté deux médailles d'or ainsi que deux médailles d'argent. Plusieurs styles de danse étaient représentés, dont la danse de caractère qui s'inspire des pas de danse traditionnelle et de métiers, principalement la Russie et les peuples d'Europe.

Sélectionnés pour leur talent, elles représentaient La Réunion et la France lors du concours européen de danse à Tarragone en Espagne.

Comme l'année pannée, les danseuses d'Eva ont ramené deux médailles d'or à La Réunion. "Un très beau parcours après le concours régional, puis le national avec un prix unanimement mérité", déclare Eva Trace, leur professeure.

"Merci mesdemoiselles vous avez fait vibrer nos cœurs, briller votre école de ballet Le petit conservatoire d'Eva, pleurer votre professeur Madame Trace, portez votre pays la France et votre île au sommet."

En plus de l'or, les deux jeunes danseuses ont également ramené l'argent. "Un doublé extraordinaire."

- La Réunion en lèr -

Le concours européen de danse est un concours accessible exclusivement aux candidats qui ont obtenu un premier prix à l'unanimité ou avec les félicitations du jury. Ce qui a été le cas pour les danseuses péi.

Et elles ne sont pas les seules. Quatre danseurs de l'école de danse Ballet Studio à Saint-Leu avaient aussi été sélectionnés pour leur talent.

À noter que d'autres élèves de La Réunion vont eux aussi représenter notre île et la France à Tarragone en Espagne, à l'image de Yéléna, 12 ans et élève à Saint-Denis, sélectionnée en danse classique.

En tout, ils étaient 17 - toutes catégories confondues - de La Réunion à se présenter au Concours européen de danse en Espagne pour représenter la France et la fédération de La Réunion, nous explique Chantal Brown sa présidente.

Lire aussi - Une jeune Dionysienne sélectionnée pour le concours Européen de Danse

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com