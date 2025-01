De l'est à l'ouest... La Réunion fête le passage à 2025

La Réunion a officiellement basculé en 2025 dans la nuit de ce mardi 31 décembre 2024 au mercredi 1er janvier. Les traditionnels feux d'artifice ont illuminé le ciel. De La Possession, en passant par le Port, Saint-Gilles ou même Sainte-Marie, voici les images du passage à la nouvelle année par Imaz Press (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Des images féériques et un ciel réunionnais illuminé dont on ne se lasse pas, comme dans l'ouest à La Possession et au Port. Regardez.

Sur les plages de l'ouest, où plusieurs milliers de personnes étaient attendues, le ciel s'est embrasé le long du littoral. Regardez.

Enfin dans l'est, du côté de Sainte-Marie, c'est une vue sur tout le chef-lieu et qui laisse voir le ciel rougeoyant aux lâchés des feux d'artifice. Regardez.

Cette année encore, la population a mis les moyens - au sens propre comme au sens figuré pour célébrer la fin de 2024 et le passage à 2025.

