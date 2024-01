Deux jumelles l’une en 2023, l’autre en 2024, doigt d’honneur en direct à la télé

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre le voici : il y a d'abord ces jumelles nées dans la nuit de la Saint-Sylvestre à seulement deux minutes d'écart l’une en 2023, l’autre en 2024. Il y aussi cette journaliste de la BBC Maryam Moshiri a été sans le vouloir (quoi que...) la grande vedette du Nouvel An au Royaume-Uni. Elle a terminé le décompte des secondes avant l'arrivée de la nouvelle année en levant son majeur, ce qui s'appelle aussi... un doigt d'honneur (Photo AFP)

• Croatie : deux jumelles naissent à deux minutes d’écart.. l’une en 2023, l’autre en 2024

Nées dans la nuit de la Saint-Sylvestre à seulement deux minutes d'écart, deux jumelles croates auront deux années de naissance distinctes et célébreront leur anniversaire, l'une le jour du Réveillon, l'autre celui du Nouvel An, a-t-on appris de source hospitalière

La première est née le 31 décembre 2023 à 23H59 et sa sœur le 1er janvier 2024, une minute après minuit, a précisé une responsable de la maternité de la ville côtière de Split (sud) où ces bébés sont nés.

“C’est une situation vraiment inhabituelle”, a déclaré pour sa part à la presse le chef de l’établissement Damir Roje.

Il a précisé avoir déjà vu, dans sa carrière professionnelle, des jumeaux ou des jumelles naître à deux dates différentes, mais jamais à cheval entre deux années.

• En direct à la télé, une présentatrice termine le décompte vers la nouvelle année par un doigt d’honneur

La journaliste de la BBC Maryam Moshiri a été sans le vouloir (quoi que...) la grande vedette du Nouvel An au Royaume-Uni. Elle a terminé le décompte des secondes avant l'arrivée de la nouvelle année en levant son majeur, ce qui s'appelle aussi... un doigt d'honneur

"Ce compte à rebours mimé avec les doigts et aboutissant au geste vulgaire a en effet été repris dans de nombreuses fêtes" indique 20minutes.fr.

"Une DJ s’en est même servie pour illustrer son propre compte à rebours lors d’une soirée réunissant 10.000 personnes à Manchester, comme on peut le voir sur cette vidéo devenue virale sur X (ex-Twitter)" ajoute le média en ligne.

