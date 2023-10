Drame à La Possession : la classe politique sous le choc

Ce samedi 28 octobre 2023, un drame a touché La Réunion et plus particulièrement la commune de La Possession. Un homme – âgé de 39 ans a tué sa mère ainsi qu'une jeune enfant de cinq ans à l'arme blanche, avant de partir se retrancher dans une agence bancaire du Crédit agricole. Une troisième personne a été tuée au cœur de l'agence – un agent d'entretien en service âgé de 54 ans. Peu de temps après, l'individu a été interpellé puis placé en garde à vue. Suite à ce drame, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur émotion (Photos : rb/www.imazpress.com)

"Cette intrusion s’est déroulée avant l'ouverture de l’agence et au moment où l’agent de l’entreprise de nettoyage faisait son service. Elle faisait suite à une folle course de ce forcené ayant conduit à plusieurs agressions mortelles", a déclaré la direction du Crédit agricole dans un communiqué.

La prise d’otage de ce dernier a conduit à une situation dramatique et l’intervention des forces de l’ordre. "Notre Direction était sur place aux premières heures : pour soutenir nos salariés affectés par cette situation, prendre toutes les mesures d’accompagnement psychologique et pratiques inhérentes à ce type de situation, collaborer avec les différents intervenants (forces de l’ordre, prestataire de nettoyage …)."

"Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l’agent d’entretien et aux familles des victimes de ce forcené. Nous assurons notre soutien à l’ensemble des salariés de notre prestataire de nettoyage", ajoute le communiqué.

L’agence bancaire de La Possession restera fermée jusqu'à nouvel ordre.

- "C'est un drame qui touche tous les Réunionnais", déclare la présidente de Région, Huguette Bello -

"C’est avec une vive émotion que j’ai pris connaissance des événements tragiques qui ont eu lieu ce samedi matin à la Possession. En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil Régional, j’adresse nos plus sincères pensées aux victimes et aux familles endeuillées."

-"Je suis atterré par le drame qui s’est déroulé ce matin à la Possession", a lancé Cyrille Melchior, président du Département -

"Je pense aux familles endeuillées, à ce malheur qui vient ainsi de s’abattre sur elles. Je suis profondément affligé par ces agissements et je ne peux que condamner ces dramatiques actes de violence et de folie emmenant l’agresseur à s’en prendre également à ces personnes innocentes dans la rue et à blesser un agent des forces de l’ordre."

"En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des élus du Conseil départemental, tiens à présenter nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes sans oublier d’apporter notre soutien aux forces de l’ordre, aux pompiers, et un prompt rétablissement aux blessés dans cette tragédie.

- Olivier Hoarau apporte son soutien -

Le maire du Port exprime également son soutien aux familles et proches des victimes. "C'est avec effroi que j'ai appris le drame qui s'est déroulé ce matin à La Possession. J'exprime tout mon soutien et toute mon affection aux familles et proches des victimes. Je tiens à saluer également la mobilisation rapide et efficace des forces de l'ordre qui a permis d'appréhender l'auteur présumé des faits" a réagi Olivier Hoarau.

- Choc et émotion pour Karine Lebon -

"Suite au crime commis ce matin à la Possession ayant causé le décès de trois personnes dont une enfant, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs proches. Mes pensées les plus sincères vont également aux personnes blessées, s'est émue Karine Lebon, députée. "Ce drame touche toute la ville de La Possession mais également La Réunion tout entière.

- "Un drame qui percute La Réunion", souligne Évelyne Corbière -

"Notre émotion est vive car la brutalité de ce drame est venue percuter toute La Réunion", témoigne Évelyne Corbière "C’est avec une grande tristesse que je prends connaissance du violent drame qui s’est déroulé ce jour à La Possession. Mes pensées attristées vont vers les familles endeuillées.

- "Nous ne voulons plus de violences", lance Audrey Bélim -

La nouvelle sénatrice, Audrey Bélim, a également réagi à ce drame. "J’apporte tout mon soutien et mes pensées les plus sincères aux familles et aux proches endeuillés suite aux actes ignobles qui ont causé le décès de trois personnes dont une enfant. Courage aux blessés et à leurs entourages afin qu’ils se remettent au mieux de ce drame immense. Nous ne voulons plus de violences. Nous ne voulons plus entendre que des victimes innocentes décèdent ou soient blessées.

- "Une drame qui choque toute La Réunion", s'est ému Stéphane Fouassin -

"La tragédie qui s’est passé ce matin, ce drame qui touche une famille et qui choque toute La Réunion me chagrine et m’attriste profondément. Dans un premier temps, mes pensées, mon soutien total et mes condoléances vont directement à la famille des victimes. Ces comportements me plongent dans une profonde tristesse, et je ne peux que réprouver les actes tragiques de violence et de démence qui ont conduit l'agresseur à s'en prendre à des personnes innocentes dans la rue, ainsi qu'à blesser un agent des forces de l'ordre", a déclaré le sénateur Stéphane Fouassin.

